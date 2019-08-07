07/08/2019

مادورو: بولتون خطّط لإغتيالي

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن لديه أدلة على محاولة اغتياله قبل عام، كاشفًا أنها كانت بأمر من مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون.

وفي مقابلة صحافية، اعتبر مادورو أن "محاولة الإغتيال نُفذت بأوامر من قبل بولتون الذي لديه العقلية الإجرامية والتفكير القاتل"، وأضاف: "لا يمكنني إلقاء اللوم على الرئيس ترامب، لا أستطيع في هذه اللحظة، لكن لدي كل الأسباب لطلب إجراء تحقيق حول تصرفات جون بولتون".

وكان الرئيس الفنزويلي قد اتهم، في وقت سابق، جون بولتون بقيادة خطة إرهابية للتدخل في شؤون فنزويلا.

يذكر أن الرئيس الفنزويلي كان قد تعرض في 4 آب/أغسطس من العام الماضي لمحاولة اغتيال خلال عرض في العاصمة كاراكاس، باستخدام طائرة من دون طيار محملة بالمتفجرات، ليصاب سبعة من حراس الرئيس الفنزويلي.

بولتون يواصل التصعيد

في المقابل، دعا بولتون إلى اتخاذ إجراء دولي أكثر صرامة ضد مادورو بعدما جمدت واشنطن أصول حكومته.

وأكد بولتون خلال قمة بشأن فنزويلا في ليما عاصمة بيرو أن السلطات الأميركية بات بإمكانها فرض عقوبات على أي شخص، بما في ذلك الأجانب الذين يدعمون حكومة مادورو، وقال: "نرسل إشارة إلى أي طرف ثالث يريد الدخول في أعمال مع نظام مادورو: تقدم بحذر شديد".

وأضاف بولتون: "وقت الحوار انتهى. حان وقت اتخاذ إجراء، لم يعد أمام مادورو أي خيارات"، محذرا روسيا من دعم فنزويلا.

ووقّع ترامب الاثنين الفائت أمرًا تنفيذيًا يجمّد كل الأصول المملوكة لحكومة فنزويلا في الولايات المتحدة ويحظر أي معاملات معها.

يأتي هذا الإجراء بعدما أخفقت عدة جولات من العقوبات في الإطاحة بمادورو.

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