لبنان

السفارة الأمريكية تتدخل علنًا في حادثة قبرشمون فهل تندّد الدولة اللبنانية بتطفّلها؟

07/08/2019

السفارة الأمريكية تتدخل علنًا في حادثة قبرشمون فهل تندّد الدولة اللبنانية بتطفّلها؟

بوقاحتها المعتادة، سمحت السفارة الأمريكية في بيروت لنفسها في التدخل بقضية لبنانية صرفة، لا تخصّها بل تتعلّق بشأن محلي داخلي.

تقول السفارة في بيان لها إن "أيّ محاولة لاستغلال الحادث المأسوي الذي وقع في قبرشمون في 30 حزيران الماضي بهدف تعزيز أهداف سياسية، يجب أن يتم رفضها"، وتضيف "لقد عبَّرت الولايات المتحدة بعبارات واضحة للسلطات اللبنانية عن توقعها أن تتعامل مع هذا الأمر بطريقة تحقق العدالة دون تأجيج نعرات طائفية ومناطقية بخلفيات سياسية".

أمام هذا الكلام، هل يخرج مسؤول في هذه الدولة لرفض التدخل الأمريكي الفاضح والصريح بالقضايا اللبنانية؟ والسؤال لمَ يحشر الأمريكيون أنفسهم في ما لا علاقة لهم به لا من بعيد ولا من قريب؟؟

 

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