07/08/2019

شرطة الاحتلال تعتدي على حارس الأقصى

قال مقدسيون اليوم إن عناصر من شرطة الاحتلال الاسرائيلي اعتدت على حارس المسجد الأقصى المبارك مهند إدريس عند مصلى باب الرحمة في مدينة القدس المحتلة.

وأضاف المقدسيون أن "قوات الاحتلال اعتقلت إدريس واقتادته إلى أحد مراكزها خارج المسجد الأقصى".

وجاء في بيان صادر عن حراس الأقصى اليوم أنه "مع اقتراب 'ذكرى خراب الهيكل' وموافقتها ليوم عيد الأضحى المبارك، تصعيد صهيوني تجاه حراس الأقصى، حيث قامت قوات الاحتلال الصهيونية بالاعتداء على حارس المسجد الأقصى المبارك، مهند إدريس، واعتقاله بشكل وحشي داخل الأقصى".

كما اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى، اليوم بحراسة من شرطة الاحتلال.

دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس

وقال مسؤول قسم "الإعلام" في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس فراس الدبس إن "154 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، تحت حراسة أمنية إسرائيلية مشددة وتتم الاقتحامات من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد.

وأشار الدبس إلى أن الاقتحامات "تزامنت مع اعتداء عناصر الشرطة الإسرائيلية بوحشية على حارس المسجد، مهند إدريس، عند مصلى باب الرحمة واعتقال المُصلي نظام أبو رموز".

وتسمح شرطة الاحتلال منذ العام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد من خلال باب المغاربة.

من جهتها، طالبت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية بالأردن، والمسؤولة عن إدارة شؤون المسجد الأقصى، بوقف الاقتحامات، لكن الشرطة الإسرائيلية لم تستجب لهذا الطلب.

كما شرعت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، اليوم، باقتلاع عدد من الأشجار من ساحة بمحيط المسجد الاقصى.

وقالت تقارير مقدسية إن الطواقم شرعت بقص واقتلاع أشجار زيتون في ساحة الإمام الغزالي بالقرب من باب الأسباط بمحيط المسجد الأقصى المبارك.



إقرأ المزيد في: فلسطين