07/08/2019

روحاني: الحظر المفروض على إيران جريمة ضد الإنسانية



أكد الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني أن الحظر الجائر المفروض على الجمهورية الإسلامية إرهاب إقتصادي وجريمة ضد الإنسانية.

وعلى هامش إجتماع مجلس الوزراء الإيراني صباح اليوم الأربعاء، اعتبر روحاني أن هذا الإرهاب الإقتصادي لم يستثنِ أي شيء وحتى الأطفال والمرضى الذين يقبعون في المستشفيات.

وأكد أن الحظر المفروض على إيران جريمة ضد الإنسانية وأن الشعب الإيراني سيبقى صامدًا في مسيرة المقاومة كما كان حتى اليوم.

وفي جانب آخر من تصريحاته، هنأ روحاني المراسلين وكافة وسائل الإعلام بمناسبة حلول يوم المراسل الوطني وأحيى ذكرى الشهداء الإعلاميين.

وأشاد روحاني بالجهود الحثيثة لوسائل الإعلام في إستعراض إجراءات الجمهورية الإسلامية وقدراتها وإزدهار الإنتاج والعمل في البلاد.

وفي الختام شدّد الرئيس الإيراني على ضرورة التصدي للمحاولات الرامية لوسائل إعلام الأعداء ضد إيران، عبر تعزيز الوحدة الوطنية وتوحيد الجهود.

إقرأ المزيد في: العالم