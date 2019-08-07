07/08/2019

افغانستان: عشرات القتلى في انفجار كبير هز كابول

سقط عشرات القتلى وجرح أكثر من 100 في تفجير ارهابي كبير استهدف مركزًا للتجنيد تابع للقوات الأمنية بالعاصمة الافغانية كابول صباح اليوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة وحيد الله ميار إن غالبية المصابين من المدنيين ومن بينهم نساء وأطفال، نقلوا إلى المستشفى.

ووفقًا لوسائل إعلام أفغانية، تبنت حركة طالبان التفجير، مشيرةً الى أنه تم القضاء على اثنين من عناصر طالبان الانتحارية.

وقد تصاعدت سحب الدخان فوق العاصمة كابول، فيما تحطم زجاج محلات تجارية بعيدة عن موقع التفجير.

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