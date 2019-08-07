عين على العدو

جمهور العدو مُحبط وشوارع "تل أبيب" تذكّر الاحتلال بإخفاقه أمام المقاومة الفلسطينية

07/08/2019

جمهور العدو مُحبط وشوارع "تل أبيب" تذكّر الاحتلال بإخفاقه أمام المقاومة الفلسطينية

ذكرت القناة السابعة الاسرائيلية أن العشرات من نشطاء ما يُسمّى مشروع "النصر الإسرائيلي" قاموا ليل أمس  بإعادة تسمية الشوارع الرئيسية في "تل أبيب" بأسماء تُبيّن حجم إحباط جمهور العدو والمستوطنين إزاء ضعف حكومة الاحتلال أمام فصائل المقاومة الفلسطينية.

وقد جرى استبدال لافتة شارع "روتشيلد" إلى اسم "شارع الملاجئ"، وتم استبدال لافتة شارع "رينس" إلى اسم "شارع سبارو" (بالإشارة إلى عملية مطعم سبارو الفدائية نفّذتها كتائب القسام عام 2001 قتل إثرها 15 اسرائيليًا) وتم استبدال لافتة شارع "استير همليخ" إلى شارع "الدولفيناريوم"(حيث قتل 21 اسرائيليا وجُرح أكثر من 120 آخرين في عملية فدائية عام 2001)، وتم استبدال لافتة شارع "بني تصيون" إلى شارع "البالونات الحارقة"، كما تم استبدال لافتات شوارع أخرى وتسميتها بـ شارع "إسماعيل هنية" وشارع "عقوبة الإعدام للإرهابيين" وشارع "الأبناء الثلاثة" (في إشارة للجنود الثلاثة الذين اختطفوا في الضفة قبل حرب 2014)، وشارع "صفارات الإنذار"، وشارع "ياسر عرفات" وشارع "الهزيمة".

جمهور العدو مُحبط وشوارع "تل أبيب" تذكّر الاحتلال بإخفاقه أمام المقاومة الفلسطينية

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