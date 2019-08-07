07/08/2019

الامام الخامنئي: على النخب الإيرانية مواصلة مسيرة التقدم دون انقطاع

أكد سماحة آية الله العظمى الامام السيد علي الخامنئي على ضرورة مواصلة النخب الإيرانية مسيرة التقدم.

وخلال استقباله حشدا من طلاب جامعة "شريف الصناعية" الحاصلين على ميداليات علمية محلية وعالمية في مختلف الأولمبيادات العلمية اضافة الى اعضاء المنتخب الايراني لكرة الطائرة للشباب الذين تربعوا على عرش البطولة مؤخرا في البطولة العالمية، لفت الإمام الخامنئي إلى ان مسيرة النخبة هي مسيرة لا حدود لها من بذل الجهود والتقدم، قائلًا: "لا ينبغي اعتبار الحصول على الميداليات نهايةً لهذه المسيرة وتحجيمًا لامكانيات وقدرات النخب".

واشار سماحته الى التخلف الذي فُرض على ايران خلال القرنين الأخيرين، وقال "رغم جميع المساعي التي بذلت عقب انتصار الثورة الاسلامية وخاصة خلال العشرين عاما الاخيرة في النهضة العلمية والتقنية، فإن أهم مسؤولية تقع على جيل النخب الشابة هي مواصلة المسيرة العلمية المتسارعة الناجحة والمضي بحدود العلم والتقنية".

الإمام الخامنئي نوّه بتبوّء إيران مراكز متقدمة في تقنية النانو، متوقعًا من جيل النخب والجيل القادم اكتشاف مئات المجالات كالنانو والظواهر العلمية غير المعروفة للتكنولوجيا الحيوية وعدم الاكتفاء بمواصلة مسيرة التقدم العلمية.

واعتبر سماحته أن عدم اكتفاء النخب بالظروف الحالية "ضرورةً لبلوغ تلك المرحلة"، متمنيًا على النخب الشابة زيادة امكانياتها عبر السعي وبذل الجهود وتخطي المشكلات، ومواصلة مسيرة التقدم دون انقطاع.

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