07/08/2019

كيان العدو يُشارك في الائتلاف الدولي لحماية السفن في الخليج

قال عدد من الوزراء الصهاينة لصحيفة "إسرائيل اليوم" إن "تل أبيب" تلعب دورًا نشطًا في التحالف الدولي الناشئ لحماية السفن في الخليج".

وبحسب الصحيفة، جرى التوصّل الى هذه الخطوة بقيادة رئيس حكومة الاحتلال الذي له علاقات كبيرة مع إدارة الرئيس الأمريكي ترامب التي تعزز التقارب الإسرائيلي مع إمارات الخليج.

وكان البنتاغون قد أعلن قبل أسابيع قليلة عن عملية "Operation Sentinel" لتأمين ملاحة ناقلات الغاز والنفط في مضيق هرمز وباب المندب.

وعلمت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن إمارات الخليج انضمت إلى الخطوة الأمريكية، لكن على مستوى منخفض وأن "إسرائيل" تشارك في هذا الائتلاف.

وبحسب الصحيفة، تقوم أجهزة مخابرات العدو بجمع المعلومات بانتظام حول ما يحدث في الخليج ومن حوله، وعند الضرورة، توجه تحذيرات لأعضاء التحالف أو البلدان المعنية.

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