الخليج

السعودية والولايات المتحدة تتفقان على ضمان أمن إمدادات الطاقة

07/08/2019

السعودية والولايات المتحدة تتفقان على ضمان أمن إمدادات الطاقة

بحث وزير الطاقة السعودي خالد الفالح مع نظيره الأمريكي ريك بيري في واشنطن مسألة الملاحة البحرية في الخليج.

وعبر الجانبان، خلال اللقاء عن قلقهما من تهديدات الملاحة، حسبما قال "الفالح"، في تغريدة عبر "تويتر".

وأضاف الوزير السعودي أن البلدين أكدا عزمهما "العمل سويا لضمان أمن إمدادات الطاقة العالمي".

الفالح وبيري ناقشا أوضاع سوق النفط وحرص المملكة على استقرارها.

وأكد الفالح التزام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين خارجها "بتنسيق الإنتاج والسعي الجاد إلى تحقيق التوازن في السوق البترولية".

وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة أنها بصدد بناء تحالف دولي لحراسة مضيق هرمز، مشيرة إلى أنه سيشمل دولاً من جميع أنحاء العالم.

وستكون مهمة التحالف القيام بدوريات في مضيق هرمز من أجل بقاء الممرات البحرية مفتوحة.

الولايات المتحدة الأميركية

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