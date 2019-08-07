07/08/2019

حمود أنصاري لخمس سنوات..وعطايا باقٍ على العهد

يواصل نادي الأنصار الطامح لانتزاع لقب الدوري من غريمه العهد مسلسل تعاقداته المميزة.

فبعد قائد المنتخب الوطني حسن معتوق والحارسين نزيه أسعد ونمر لحود والمدافع كلفن ضو ولاعب الوسط جهاد أيوب. تعاقدت إدارة الأخضر مع اللاعب اللبناني البلغاري الشاب أياد حمود 19 عامًا ولمدة خمس سنوات لقاء 300000 دولار. ليشكل مكسبًا مهمًا لكتيبة نزار محروس.

وكان حمود الذي مثل منتخب شباب بلغاريا قد شارك في تدريبات النجمة التي أعلنت إدارته لاحقًا رفض ضمه لأسباب مالية.

ربيع عطايا يرفض اللعب مع الكهرباء

من جهته، رفض لاعب المنتخب الوطني ونادي العهد ربيع عطايا عرضًا للعب مع نادي الكهرباء العراقي وصيف بطل الكأس، وذلك خلال مشاركة عطايا مع المنتخب الوطني في بطولة غرب آسيا.

وأكد عطايا أن تركيزه منصب على المشاركة مع فريقه العهد والمنتخب الوطني ولا نية له للاحتراف في العراق.

علي السعدي إلى النجمة وجلول إلى الصفاء

الى ذلك، أوشكت صفقة انتقال المدافع المخضرم علي السعدي من الصفاء إلى النجمة على نهايتها لقاء عودة الدولي أحمد جلول إلى الصفاء والمدافع حسين شرف الدين على سبيل الإعارة لموسمين.

عباس حسن قريب من النجمة

هذا، وينتظر أن يوقع الحارس المخضرم عباس حسن على عقد عودته لنادي النجمة لموسم واحد، وذلك بعد عودة رئيس النادي أسعد الصقال من الخارج.

وكان حسن الذي شارك الموسم الماضي مع النبيذي تلقى عروضًا عدة أبرزها من الصفاء قبل أن يقرر العودة إلى النجمة، لاسيما بعد تعرض الحارس الأول للفريق علي السبع لإصابة ستبعده لفترة أربعة أشهر عن الملاعب.

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