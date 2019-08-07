العالم

ظريف: تجويع 82 مليون إيراني إرهاب

07/08/2019

ظريف: تجويع 82 مليون إيراني إرهاب

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن "قوة ايران وقدرتها ترتكز على الشعب ولا تَستورد أمنها من الخارج، مشيرًا الى "الاموال التي انفقتها السعودية لتحقيق الامن لنفسها، قائلاً إن "الأموال لم تجلب الأمن للسعودية بل استخدمت ضدها".

وفي كلمة له خلال مراسم "حقوق الانسان الاسلامية والكرامة الانسانية" التي عقدت اليوم، أضاف ظريف أن "الارهاب ليس مهاجمة المدنيين وحسب، بل تجويع 82 مليون إيراني هو ارهاب ايضًا".

ورأى أن "الأفكار والمبادئ التي تتبناها ايران ترعب الآخرين وليس سلاحها ونفوذها"، مذّكرًا بحرب صدام على الشعب الإيراني، قائلاً: "قاموا بتسليح صدام حسين بكافة أنواع الأسلحة ولم تكن ايران تمتلك شيئًا، ولكن يحققوا شيئًا".

ولفت الى أن الأسلحة التي تمتلكها ايران اليوم صنعنتها بنفسها، معتبرًا أن "الحظر الذي فرضوه على طهران دفعها الى الاعتماد على نفسها في صناعة ما تحتاجه من الأسلحة، لافتًا الى أن أمننا الوطني لم نشتريه من الآخرين وانما حصلنا عليه بأنفسنا".

واعتبر وزير الخارجية الإيراني أنه لا ينبغي على أولئك الذين صمتوا على مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي الحديث عن حقوق الانسان، وتابع: "منعتُم عنّا شراء الصواريخ فصنعناها، ومنعتُم عنّا اليورانيوم المخصب بدرجة 20% فقمنا بتخصيبه، وسنقوم بتوفير كل شيء يمنعونه عنا".

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