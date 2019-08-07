07/08/2019

عبد السلام: على قوى العدوان أن تضع في حساباتها تحذير قائد "أنصار الله"

أكد رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام والمتحدث باسم حركة أنصار الله" أن على قوى العدوان أن تضع في حساباتها التحذير الأخير لقائد "أنصار الله" عبد الملك الحوثي في حال استمر إغلاقها لمطار صنعاء الدولي.

وأكد عبد السلام في تغريدة له على حسابه على "تويتر" أن إغلاق مطار صنعاء لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، مشيرًا إلى أن "إغلاق مطار صنعاء الدولي حصار مستمرٌ منذ4 سنوات على مرأى ومسمع العالم، وقد ضاعف من معاناة شعبنا إلى حد كبير، وغضّ الطرف دوليا وأمميا شجع قوى العدوان على مواصلة فعلتها الشنيعة".

وكان السيد الحوثي قد حذر في كلمة له بمناسبة اختتام المراكز الصيفية من توجيه ضربات موجعة ومؤثرة حال استمر عدوانها وحصارها على الشعب اليمني، مذكرًا بعملية التاسع من شهر رمضان المبارك وتداعياتها.

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