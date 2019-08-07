عين على العدو

العدو يطلق قمرًا صناعيًا إلى الفضاء 

07/08/2019

العدو يطلق قمرًا صناعيًا إلى الفضاء 

ذكرت وسائل إعلام العدو أن الكيان الصهيوني أطلق القمر الصناعي الإسرائيلي "عاموس 17" الليلة الماضية من قاعدة كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا الأميركية، وذلك على متن صاروخ "فالكون 9" من شركة الفضاء "سبيس اكس"، ودخل القمر مداره على بعد 36000 كم من الأرض.

وقال الموقع إن هذه التجربة هي الأولى الناجحة بعد مرور ثلاث سنوات على المحاولة الفاشلة لإطلاق عاموس 6.

وسيوفّر هذا القمر خدمات اتصالات ولا سيما الانترنت لسكان القارة الافريقية، علمًا بأن 7.3% فقط من سكان القارة الافريقية لديهم القدرة على التواصل عبر شبكة الانترنت، في حين تبلغ هذه النسبة في الولايات المتحدة 87%.
 

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