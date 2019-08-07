07/08/2019

اسم جديد لـ"واتساب" و"إنستغرام".. ما هو؟

من المقرّر أن يحصل تطبيقا الهواتف الذكية "انستغرام" و"واتساب" على إعادة تصنيف للعلامة التجارية، بحيث ستُضاف كلمة "فيسبوك" إليهما.

موقع صحيفة "بيزنس انسايدر" الرقمية ذكر أنه ستجري إعادة تسمية التطبيقات المملوكة من شركة فيسبوك إلى "Instagram from Facebook" و "WhatsApp from Facebook" ، وستعرض الشركة الأم اسمها بشكل بارز.

وعلى الرغم من أن الاسم لم يظهر توًا لجميع المستخدمين، إلّا أنه يمكن رؤية عبارة "إنستغرام من فيسبوك" أسفل صفحة الإعدادات في تطبيق مشاركة الصور والفيديوهات على بعض الأجهزة.

وبحسب ما أكد متحدّث باسم فيسبوك، سيظهر الاسم الجديد قريبًا في متاجر التطبيقات وداخل التطبيقات، الا أنّ الاسم الجديد لن يُعرض على شاشات هاتف المستخدمين الرئيسية.

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