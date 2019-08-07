لبنان

مجلس النواب يدّعي على صاحب مبنى "تاتش"

07/08/2019

مجلس النواب يدّعي على صاحب مبنى "تاتش"

تقدم المجلس النيابي بواسطة وكيله المحامي عامر عبيد بشكوى امام النائب العام التمييزي ضد نبيل كرم ﻻرتكابه جرائم القدح والذم بحق النواب خلال اطلالته الإعلامية اﻻخيرة، لإقدامه خلال مقابلة تلفزيونية على توجيه عبارات تحقير مهينة لنواب الأمة، ردًا منه على موقفهم المعارض لصفقة بيع بناية بصورة مشبوهة لشركة "تاتش" للخليوي في وسط بيروت.

وكان النائب اللواء جميل السيد قد أعلن أنه تقدّم بشكوى لدى النيابة العامة التمييزية ضدّ كرم أيضًا.

وأشار اللواء السيد الى أن الشكوى المقدّمة تتضمّن شريط فيديو الذي يظهر فيه نبيل كرم.

وفيما يلي نصّ الشكوى:

مجلس النواب يدّعي على صاحب مبنى "تاتش"

مجلس النواب يدّعي على صاحب مبنى "تاتش"

مجلس النواب يدّعي على صاحب مبنى "تاتش"

مجلس النواب يدّعي على صاحب مبنى "تاتش"

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