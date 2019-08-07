07/08/2019

سريع يكشف عن "عملية الوفاء للشهداء": السيطرة على 37 موقعًا قبالة نجران وتدمير 24 آلية

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع مقتل وإصابة العشرات من مرتزقة العدوان السعودي على اليمن وتطهير 37 موقعًا في عملية هجومية ناجحة للجيش اليمني واللجان الشعبية قبالة نجران.

وفي التفاصيل، أكد سريع أن أبطال الجيش اليمني واللجان تمكنوا خلال الأيام الماضية من تطهير وإحكام السيطرة على 37 موقعاً في خب والشعف بالجوف قبالة نجران في عملية هجومية موفقة أطلق عليها "عملية الوفاء للشهداء".

وأضاف سريع أن "العملية نفذتها وحدات متخصصة من مختلف الصنوف من ألوية الصمّاد واللواءين 29 ميكا عمالقة و145 مشاة، وانطلق فيها مقاتلونا باتجاه مواقع العدو من مسارين.

وبحسب سريع، تمّ خلال المسار الأول تطهير 7 مواقع في سلسلة جبال وعير الاستراتيجية، وفي المسار الثاني جرى تطهير وإحكام السيطرة على جبهة السليلة بالكامل وصولًا إلى وادي مدرك والالتقاء بجبهة وعير وبلغ عدد المواقع التي تم تطهيرها والسيطرة عليها في هذا المسار 30 موقعًا.

ولفت سريع إلى أن العملية أحدثت إرباكًا واسعًا في صفوف العدو وأدت إلى مصرع أكثر من 41 مرتزقًا وإصابة العشرات بينهم قيادات، إلى جانب أسر عدد آخر منهم، فيما لاذ الباقون بالفرار.

واشار سريع الى أن "المقاتلين تمكنوا من تدمير أكثر من 24 آلية وعربة وأسلحة مختلفة للعدو واغتنام كمية من الأسلحة.. وقد حاول العدو إسناد مرتزقته بشن عشرات الغارات لكن دون جدوى"، وقال إن "مقاتلينا أفشلوا 5 زحوفات و3 محاولات تسلل لمرتزقة العدوان في محاولات منهم لاستعادة المواقع وتم تكبيدهم مزيداً من الخسائر".

وأشاد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية بدور مشايخ وقبائل وأبناء قبيلة دهم الشرفاء ووقوفهم إلى جانب إخوانهم في الجيش واللجان الشعبية لتحرير مناطقهم.

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