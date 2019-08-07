07/08/2019

قائد الحرس الثوري الإسلامي: الحرب العسكرية لا تُقلقنا

أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن إيران ليست قلقة من الحرب العسكرية لأنها تملك القدرة والجهوزية اللازمة فيما العدو لا يمتلك إرادة الهجوم لشن حرب عسكرية".

وخلال زيارته التفقدية لسد "أزكلة" ومشروع تنظيم وتطوير مصادر المياه والتربة في محافظة كرمانشاه غرب إيران، أعرب اللواء سلامي عن ارتياحه للتقدم الحاصل بنسبة 75 % في هذا المشروع، وقال إن "هذا المشروع هو اكبر مشروع مائي في هذه المنطقة ويشمل 5 محافظات ويعد رمزا للعزيمة والتضامن والارادة المشتركة للحكومة والحرس الثوري في ظل الدعم الخاص من سماحة الإمام الخامنئي تلبية لمطالب المواطنين غرب البلاد".

اللواء سلامي لفت إلى أن إيران تمرّ في ظروف الحرب الاقتصادية، وقال "نعتبر الجهاد في ساحة البناء امتدادا للدفاع المقدس في التصدي للحرب العدوانية التي شنها نظام صدام على إيران خلال الفترة 1980-1988".

وتابع اللواء سلامي قائلًا إن مشروع تطوير مصادر المياه والتربة غرب البلاد والعشرات من المشاريع الاستراتيجية الأخرى في الوطن الاسلامي تعد بمثابة عمليات "بيت المقدس" و"الفتح المبين" في الدفاع المقدس الاقتصادي في مواجهة الحظر والحرب الاقتصادية.

وشدد اللواء سلامي على أن الشعور بحالة الحرب تمدّنا بالطاقة لتحركات كبرى ومصيرية، وأضاف "لذا فإننا نرغب بتعميم مثل هذا المشروع الكبير الذي تنعكس نتائجه الايجابية في حياة المواطنين ومستقبل شبابنا الاعزاء في سائر انحاء البلاد".

اللواء سلامي ختم قائلا إن الشعب الإيراني جدير بالانتصار في أية حرب ومنها الحرب الاقتصادية، وأضاف "في الواقع إن الحروب المفروضة لا ينبغي أن تعود لنا سوى بالانتصار".

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