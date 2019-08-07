العالم

قائد الحرس الثوري الإسلامي: الحرب العسكرية لا تُقلقنا

07/08/2019

قائد الحرس الثوري الإسلامي: الحرب العسكرية لا تُقلقنا

أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن إيران ليست قلقة من الحرب العسكرية لأنها تملك القدرة والجهوزية اللازمة فيما العدو لا يمتلك إرادة الهجوم لشن حرب عسكرية".

وخلال زيارته التفقدية لسد "أزكلة" ومشروع تنظيم وتطوير مصادر المياه والتربة في محافظة كرمانشاه غرب إيران، أعرب اللواء سلامي عن ارتياحه للتقدم الحاصل بنسبة 75 % في هذا المشروع، وقال إن "هذا المشروع هو اكبر مشروع مائي في هذه المنطقة ويشمل 5 محافظات ويعد رمزا للعزيمة والتضامن والارادة المشتركة للحكومة والحرس الثوري في ظل الدعم الخاص من سماحة الإمام الخامنئي تلبية لمطالب المواطنين غرب البلاد".

اللواء سلامي لفت إلى أن إيران تمرّ في ظروف الحرب الاقتصادية، وقال "نعتبر الجهاد في ساحة البناء امتدادا للدفاع المقدس في التصدي للحرب العدوانية التي شنها نظام صدام على إيران خلال الفترة 1980-1988".

وتابع اللواء سلامي قائلًا إن مشروع تطوير مصادر المياه والتربة غرب البلاد والعشرات من المشاريع الاستراتيجية الأخرى في الوطن الاسلامي تعد بمثابة عمليات "بيت المقدس" و"الفتح المبين" في الدفاع المقدس الاقتصادي في مواجهة الحظر والحرب الاقتصادية.

وشدد اللواء سلامي على أن الشعور بحالة الحرب تمدّنا بالطاقة لتحركات كبرى ومصيرية، وأضاف "لذا فإننا نرغب بتعميم مثل هذا المشروع الكبير الذي تنعكس نتائجه الايجابية في حياة المواطنين ومستقبل شبابنا الاعزاء في سائر انحاء البلاد".

اللواء سلامي ختم قائلا إن الشعب الإيراني جدير بالانتصار في أية حرب ومنها الحرب الاقتصادية، وأضاف "في الواقع إن الحروب المفروضة لا ينبغي أن تعود لنا سوى بالانتصار".

إقرأ المزيد في: العالم

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة

16/10/2019

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة
حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء

16/10/2019

حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء
زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو

16/10/2019

زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو
اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟

16/10/2019

اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟
روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي

16/10/2019

روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي
موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 

16/10/2019

موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني