عين على العدو

كاتس: "إسرائيل" تندمج ضمن خطة أمريكا لأمن الملاحة البحرية في مياه الخليج

07/08/2019

كاتس: "إسرائيل" تندمج ضمن خطة أمريكا لأمن الملاحة البحرية في مياه الخليج

قال وزير الخارجية الصهيونية إسرائيل كاتس إنه يعمل على تطبيع علني وتوقيع اتفاقيات مع دول خليجية، مضيفًا "في الأشهر الأخيرة حضرت مؤتمر الأمم المتحدة في أبو ظبي كجزء من نشاطي الدبلوماسي.. الأمر الأساسي هو الارتقاء درجة في العلاقات مع دول الخليج.. في الفترة الأخيرة فقط التقيتُ بشخصية رفيعة المستوى في الإمارات وكانت هناك توافقات مهمّة وهدفي بدعم كامل من رئيس الحكومة، هو العمل على تطبيع علني واتفاقات موقّعة وعلنية مع دول الخليج. ليس لدينا نزاع معها، ليس لنا حدود معها، هناك فقط القضية الفلسطينية".

وبحسب وسائل إعلام العدو، أشار كاتس خلال جلسة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الى وضع تطبيع العلاقات مع دول الخليج على رأس أولويات وزارته، وتابع ""إسرائيل" لديها علاقات مع دول الخليج – علاقات دبلوماسية، علاقات أمنية، علاقات تجارية".

ولفت الى أن "إسرائيل" تندمج ضمن الخطة الأميركية التي تدعو إلى أمن الملاحة البحرية في مياه الخليج في جوانب أمنية واستخباراتية".

ووفقًا لكاتس، تشارك "إسرائيل" في المحادثات التي تجري حاليًا في الولايات المتحدة والمنطقة، على صعيد الاستخبارات وغيرها من المجالات التي لديها مزايا نسبية"، على حدّ تعبيره.

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