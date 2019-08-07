07/08/2019

"نيويورك تايمز": الولايات المتحدة غارقة في حرب تجارية مع الصين وترامب غير قادر على فرض شروطه

اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الولايات المتحدة غارقة في حربٍ تجارية مع الصين من دون وجود أهداف واضحة أو نهاية في الأفق، ورأت أن ترامب لم يحدّد حتى الآن أهدافًا واضحة في الحرب التجارية مع الصين، وأن الخبراء متفقون إجمالًا على أن الصين لا تتلاعب بعملتها، خلافًا لموقف إدارة ترامب.

وأشارت "نيويورك تايمز" الى أن الولايات المتحدة تقوّض أهدافها على الأمد الطويل جراء السياسة التي تتبعها إدارة ترامب حيال الصين في موضوع التجارة.

كذلك قالت الصحيفة إن مساعي ترامب الهادفة إلى دفع الصين إلى تقديم التنازلات من خلال الضغوط لا تحقق نجاحًا، مؤكدة عدم وجود مؤشرت تدلّ على أن الرسوم الجمركية تساهم بنقل التصنيع من الصين إلى الولايات المتحدة.

ولفتت الصحيفة الى أن الإجراءات المضادة التي تتخذها الصين تضر بالإقتصاد الأميركي وخاصة القطاع الزراعي، مضيفة أن الصين تتبنّى نمطًا تجاريًا جديدًا، إذ تشتري منتوجات غذائية من البرازيل وتقوم بفتح مصانع في جنوب شرق آسيا، وكذلك تستثمر في البنية التحتية في أوروبا.

و بينما قالت الصحيفة إن ترامب أثبت أنه قادر على تعطيل العلاقات الأميركية الصينية، جزمت بأنه أثبت أيضًا أنه غير قادر على فرض شروط جديدة لهذه العلاقة.

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