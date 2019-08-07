07/08/2019

أبرز اهتمامات صحف مصر والمغرب العربي

ذكرت صحيفة " الأهرام " المصرية أن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قال إن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي الثلاثاء، بالوزراء المعنيين بملف الاتحاد الإفريقي، تناول جهود مصر في الاتحاد، لاسيما ما تم من قبل مصر من خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي منذ نحو ٦ أشهر.

ولفت المتحدث الرئاسي الى أن مصر لها محاور رئيسية وأولويات ضمن محاور تنمية القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أن مصر سوف تتحرك في هذا العام وسوف يكون لها صفة الاستمرارية.

وأضاف راضي أن الرئيس السيسي في بداية اجتماعه مع الوزراء المعنيين عبر عن تعازيه في ضحايا الحادث الإرهابي الأخير، وشدد علي ضرورة اجتثاث جذور الارهاب.

وتابع: الوزراء عرضوا رؤاهم الخاصة بالتنمية في إفريقيا، كما أن اجتماع الرئيس تناول استعراض مبادرة الرعاية الصحية بإفريقيا، مشيرا إلى أن مصر قامت بجهود كبيرة في إصلاح هيكل الاتحاد الإفريقي.

واستطرد قائلًا: من المقرر عقد مؤتمر في أسوان منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، في ديسمبر المقبل، حيث سيتناول التنمية المستدامة في إفريقيا أهمية الأمن والاستقرار على التنمية في إفريقيا.

واختتم بالقول: الرئيس وجه باستمرارية جهود التنمية في إفريقيا ووضع الية لمتابعة جهود مصر في الاتحاد الإفريقي.

محمد صلاح يتبرّع لمعهد الأورام

بدورها، صحيفة " الأخبار " المصرية لفتت الى تأكيد رئيس جامعة القاهرة، محمد عثمان الخشت، تبرع النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، بمبلغ 3 ملايين دولار لصالح المعهد القومي للأورام، لإعادة ترميمه عقب تعرضه لحادث إرهابي غاشم بانفجار سيارة مفخخة أمام المعهد.

وقال «الخشت»، «محمد صلاح تبرع للمعهد بـ3 ملايين دولار أي 54 مليون جنيه.. صلاح شخص وطني ويساعدنا كثيرا».

وأضاف: «التقديرات المبدئية للخسائر حتى الآن هي 100 مليون جنيه وكل التبرعات يتم توجيهها مباشرة لإعادة إعمار المعهد».

وكانت وزارة الداخلية، كشفت أن حادث «معهد الأورام» كان نتيجة عمل إرهابي باستخدام سيارة مبلغ بسرقتها بداخلها كمية من المتفجرات التي كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية، مشيرة إلى وقوف حركة "حسم" وراء الإعداد والتجهيز لتلك العملية.

السيسي يستقبل كبار مسؤولي شركة هاتشيسون بورتس الصينية

على جانب آخر، لفتت صحيفة " المصري اليوم" المصرية الى استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، إلى جانب كلٍ من إيريك أيبي، المدير العام لمجموعة هاتشيسون بورتس الصينية، وكليمينس تشينج، المدير التنفيذي للشركة..

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد توقيع مذكرة التفاهم بين القوات البحرية المصرية وشركة هاتشيسون بورتس، والتي تعد إحدى أكبر الشركات على مستوى العالم في إقامة محطات الحاويات، وذلك لإقامة محطة تداول حاويات بميناء أبوقير، حيث أكد الرئيس في هذا الصدد أهمية إنجاز هذا المشروع الحيوي وفقاً لأعلى المستويات الدولية لمحطات تداول الحاويات على مستوى العالم، مع الالتزام بالخطة الزمنية للمشروع، مشيداً سيادته بالسمعة المهنية الطيبة التي تتمتع بها الشركة الصينية في هذا المجال.

من جانبه؛ أشاد رئيس مجموعة هاتشيسون بورتس بالفرص المتاحة للاستثمار المباشر للشركة في ميناء أبوقير، وذلك من خلال تداول الحاويات الواردة والصادرة عبر الميناء، مع الاستفادة من تحسن مناخ الاستثمار، وجهود تطوير البنية التحتية التي قامت بها الحكومة المصرية، موضحاً في هذا الشأن أن الشركة ستقوم من خلال هذا المشروع بتدريب أكثر من ١٥٠٠ مهندس وعامل مصري على القيام بمختلف الوظائف والمهن التي يتطلبها عمل المحطة، والتي ستصل إلى معدل تداول يصل إلى مليون حاوية سنوياً مع اكتمال جميع مراحلها.

مصر: أهالي قرية ميت حبيب بالغربية يهتفون ضد الإرهاب

صحيفة "الشروق" أشارت الى ما شهدته قرية ميت حبيب بمركز سمنود بمحافظة الغربية، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، وامتد للساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، بتشييع جثامين 11 من شهداء حادث الإرهابي بمحيط معهد الأورام.

وشارك الآلاف من أهالي ومواطني قرية ميت حبيب بمركز سمنود في الغربية، في مراسم تشييع جثامين الشهداء إلى مثواهم الأخير، والتي أقيمت عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد بلال بن رباح الكبير بوسط القرية.

وردد المشاركون في المسيرة التي انطلقت من أمام المسجد، هتافات مناهضة للإرهاب، وطالبوا بسرعة القصاص لدماء الشهداء الذين سقطوا ضحيه الحادث الإرهابي الغاشم الاليم.

واتشحت سيدات القرية والقرى المجاورة بالملابس السواد، وأصررن على الخروج لتشييع الجثامين خلف الرجال، وحملن لافتات لصور الشهداء كتب عليها عبارة "نعم للقصاص من الإرهابيين وتخليد ذكرى شهدائنا".

جدير بالذكر أن أهالي قرية ميت حبيب اتشحوا بالسواد حزنا على استشهاد 18 من أبناء القرية وبناتهم في الحادث الإرهابي الغاشم، وتم دفن 11 منهم بمقابر القرية، والباقين بمقابر منطقة البساتين في القاهرة بعد طول انتظار لاستلام الجثامين ليتمكنوا من دفنها.ولم تصل الجثامين إلا في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، وخلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

مصر: البنوك تكثف تحركاتها لرد 64 مليار جنيه لحملة "شهادات القناة"

صحيفة " الوطن " المصرية لفتت الى استعداد حملة شهادات ادخار قناة السويس الجديدة، لاسترداد أصل أموالهم بعد استثمارها لمدة 5 سنوات في البنوك بفائدة وصلت الى 15.5% بعد تحرير سعر الصرف، مقارنة بنحو 12% قبل التعويم، مضافًا إليها الفوائد التراكمية لشهادات ذات الفئات 10 جنيه و100 جنيه.

وقال مصدر مصرفي لـ"الوطن"، إنَّ البنوك التي أصدرت شهادات المشروع للمواطنين تستعد حاليًا لرد تلك المبالغ في موعد استحقاقها الشهر المقبل، متوقعًا تجديد نسبة كبيرة من حملة تلك الشهادات ربطها مرة أخرى؛ وفقًا لأسعار الفائدة المعمول بها حاليًا.

ولفت إلى أنَّ فكرة الشهادات جاءت لتحقيق عنصر مشاركة المواطنين في المشروع الوطني من ناحية، وضم نسبة كبيرة من المواطنين الى البنوك والتي لم تكن تتعامل من ذي قبل مع الجهاز المصرفي، وهو ما جعل منهم عملاء يتعاملون مع البنوك.

وأضاف المصدر، أنَّه من المتوقع وجود إقبال كبير على فروع البنوك لاسترداد مبالغ تلك الشهادات أو تجديد ربطها في شكل أوعية ادخارية جديدة وفقاً لرغبة كل عميل على حده، مؤكداً أن البنوك وفرت جميع الاستعدادات لمواجهة ذلك الإقبال على الفروع، بالإضافة إلى إجراء التعاملات البنكية المعتادة..

مصر: مطالبات بإلغاء حفل جينيفر لوبيز بعد زيارتها للأراضي المحتلة

صحيفة " التحرير " المصرية اهتمت بدعوة الكثيرون إلى إلغاء حفل المغنية الأمريكية جينيفر لوبيز، المقرر إقامته في مصر قريبًا، وذلك بعدما أحيت حفلا في الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل عدة أيام، ولكن الأمر لا يتعلق فقط بإقامتها حفلا هناك، بل أيضا لرسائلها "الداعمة" للكيان الصهيوني، والتي استفزت الكثيرين.

ويعد حفل مصر هو الأول لـ"جينيفر" الذي تحييه في بلد عربي، وقد حرصت على الترويج له، إذ ظهرت قبل ذلك في مقطع فيديو عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت خلاله عن الحفل، ودعت جمهورها في مصر إلى الحضور، بينما تخطت تذكرة الحفل الألف جنيه.

وأرسلت الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل، "BDS Egypt"، وهي جزء من حملة دولية لمقاطعة إسرائيل، خطابا مفتوحا للشركة المنظمة للحفل، دعت فيه لإلغاء الحفل "تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد جرائم العدو الصهيوني"، واتهمت لوبيز بـ"التورط في تبييض وجه الاحتلال" معتبرة أنها رغم تلقيها نداءات عديدة لمقاطعة إسرائيل وإلغاء هذا الحفل فإنها أصرت على إحيائه.

وكانت الشركة المنظمة لحفل لوبيز قد أعلنت أواخر أيار عن حفل غنائي للمغنية العالمية هو الأول لها الذي يقام في مصر، على أن يجري في مدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط يوم الجمعة المقبل.

"نداء تونس" يساند ترشّح عبد الكريم الزبيدي للرئاسة

بالانتقال الى صحف المغرب العربي، أشارت صحيفة "الشروق" التونسية الى قرار حزب حركة نداء تونس مساندة ترشح الكريم الزبيدي (وزير الدفاع الوطني في الحكومة الحالية) للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، حيث دعا "كافة نوابه وهياكله ومناضليه ومناضلاته في مختلف المواقع إلى الانخراط المطلق في مساندة هذا الترشح".

ويأتي هذا القرار بحسب ما جاء في بيان أصدره نداء تونس، مساء اليوم الثلاثاء، بعد إجراء ما يتعين من اتصالات، وبعد الدرس بناء على مخرجات اجتماع المكتب السياسي الموسع بتاريخ 1 أوت 2019 الذي فوض بموجبه لقيادة الحزب اتخاذ القرار النهائي في خصوص ترشيح الزبيدي للانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 15 سبتمبر القادم.

وأرجعت حركة نداء تونس مساندة ترشح الزبيدي، لما "يحوزه من خصال الكفاءة والتجربة والنزاهة والوفاء لنهج الزعيم الراحل الباجي القائد السبسي"، مذكرة بأنه "تحمل أمانة وزارة الدفاع في المرحلة الأولى والثانية للانتقال الديمقراطي بكل اقتدار وأمانة وكان النجاح حليفه بامتياز، علاوة على تحمله المسؤوليات في مختلف درجاتها في دولة الاستقلال".

يشار إلى أن عبد الكريم الزبيدي الذي لم يعلن سابقا عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، لا ينتمي إلى أي حزب سياسي.وقد لاقت فكرة ترشيحه لهذا الاستحقاق الانتخابي مساندة من عدد من الحساسيات السياسية والمواطنية.

النهضة ترشّح عبد الفتاح مورو للإنتخابات الرئاسية التونسية

بدورها، صحيفة " الجمهورية " التونسية لفتت الى أن مجلس شورى حركة النهضة اتفق على ترشيح نائب رئيسها عبد الفتاح مورو في الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها.

وكان رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني اعلن أنّ نتيجة التصويت داخل مجلس شورى الحركة يوم الاحد 4 اوت كانت لصالح الرأي المدافع على ترشيح شخصية من داخل الحركة لخوض الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، بـ45 صوتا مقابل 44 صوتا طالبوا بترشيح شخصية من خارج الحركة.

"تحالف تونس أخرى" یرشح منصف المرزوقي للرئاسة

بسياق متصل ، تابعت صحيفة " أنباء تونس " سباق الترشح لرئاسة الجمهورية التونسية فأشارات الى إعلان تحالف تونس أخرى في بيان له الثلاثاء 6 أوت، عن دعمه لترشيح محمد المنصف المرزوقي رئيس حزب حراك تونس الإرادة لخوض سباق الانتخابات الرئاسية.

وذكر هذا التحالف في بيان أن مكوناته والمتمثلة في ”حزب الحراك“ و ”حركة وفاء“ وعدد من المستقلين، وإثر الاستشارة الخاصة التي تمت مع رؤساء قائمات هذا التحالف والمترشحة للانتخابات التشريعية، قررت بالإجماع دعم ترشيح المرزوقي للانتخابات الرئاسية المقبلة.

الجزائر: "شبكة فعاليات الحراك" تناقش مبادرات الخروج من الأزمة

صحيفة "الشروق" الجزائرية لفتت الى تنظيم ما يعرف بالشبكة الوطنية لفعاليات الحراك، لقاءها الأول، لمناقشة موضوع “مبادرة فعاليات الحراك للخروج من الأزمة”، والذي تحتضنه غابة بوشاوي بالعاصمة الأربعاء.

وتعتبر شبكة فعاليات الحراك، فضاء يجمع عددا من الفعاليات المتولدة من رحم الحراك الشعبي عبر القطر الوطني، وهدفها حسب مؤسسيها، توحيد الجهود والتنسيق بينها “لتكون مخرجاتها موحدة من حيث الرؤية، مع تقديم مقترحات الخروج من الأزمة”.

وتضم الشبكة فعاليات مختلفة تمثل الحراك الشعبي بمختلف الولايات، على غرار حراك الجزائر العاصمة، حراك عنابة، الوادي، البليدة، البويرة، مغنية، سكيكدة، الجلفة، خنشلة.. إضافة لتشكيلات مختلفة على غرار ما يسمى الحراك الشعبي الأصيل، الحراك المدني، حراك “بداية”، صوت الحرية والتغيير، منبر الجزائريين الأحرار، شباب الإرادة… وغيرها من الفعاليات.

وسبق للشبكة، إطلاق ورشات عمل متعددة عبر صفحتها الرسمية بـ”فايسبوك”، داعية كافة الخبراء والأكاديميين في مختلف التخصصات، إلى المشاركة والإسهام في إثراء المحاور التي أطلقتها للنقاش، بغية بلورة مقترحات متكاملة، وإطلاق مشاريع حلول للأزمة الراهنة.

دعاة إطلاق سراح الموقوفين يحاولون منح فرصة للعصابة وأذنابها للإفلات من العقاب

صحيفة "النهار" الجزائرية أشارت باهتمام الى تطرق مجلة الجيش في افتتاحيتها لعدد آب/أوت الجاري للدعوات بإطلاق سراح الموقوفين المتهمين بالاعتداء على رموز الدولة ورايتها الوطنية.

وقالت الافتتاحية إن المطالب بإطلاق سراحهم هي محاولة مفضوحة لمنح فرصة للعصابة وأذنابها من أجل التملص من العقاب، والعودة الى زرع البلبلة والتأثير في مسار الاحداث.

وفيما يخص الحوار الوطني، قالت الافتتاحية أن الفريق أحمد قايد صالح أكد في العديد من المرات أن المصلحة العليا للوطن تستوجب تجميع جهود كافة الخيريين من أبناء الجزائر للتحضير لإجراء رئاسيات في أقرب الآجال.

وقالت “الجيش” إن العلاقة بين الشعب الجزائري وجيشه تزداد متانة وصلابة بحكم إدراك الشعب لمدى حرص المؤسسة العسكرية على آداء مهامها الدستورية.

الجزائر: الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني يتهم أطرافا بالعمالة لفرنسا

صحيفة " الخبر " الجزائرية لفتت الى تشديد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على أن الهدف الرئيسي من مبادرات الحوار الوطني يتعين أن "لا يخرج عن إطار التحضير لانتخابات رئاسية ترضي الجميع".

وتابع يقول في ذات الصدد أن "الحوار يجب أن يرتكز على توفير الشروط الضرورية لتنظيم انتخابات يختار فيها الشعب رئيسه"، مثمنا العمل الذي تقوم به اللجنة الوطنية للحوار والوساطة في هذا الاتجاه. غير أنه لفت بالمقابل إلى ضرورة أن يكون هذا الحوار "بعيدا عن كل أشكال الإقصاء".

وأعرب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، في نفس السياق، عن قناعته بأن الجزائر ستتمكن من الخروج من أزمتها، "على غرار كل المحن التي تجاوزتها عبر تاريخها، خاصة الفترة الاستعمارية" والتي "يتوجب أن تستلهم منها العبر للحفاظ على كيان الدولة الجزائرية".

كما ربط بين الوضع الراهن و بين تلك الفترة التي طال أمدها، مدرجا محاولة بعض الأطراف "عرقلة الخطة المرسومة من قبل التيار الوطني المتمسك بالوحدة والهوية الوطنيتين" ضمن مخلفات الاستعمار الفرنسي.

أمين سرّ حركة فتح الرجوب: مصير مؤتمر "كامب ديفيد" المُزمع عقده الفشل

صحيفة " المغرب اليوم " المغربية إهتمت بتصريحات أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء جبريل الرجوب، من أن مؤتمر"كامب ديفيد" الذي تنوي الإدارة الأميركية عقده، ليس مدرجًا على جدول أعمال أحد، ولن يتم التعاطي معه، خاصة بعد أن ولدت ورشة المنامة ميتة.

وأضاف الرجوب، أنه وحسب المعطيات لدينا، لن تكون الدول المحورية العربية طرفًا في هذا المؤتمر، والعرب لن يكونوا طرفًا في هذه اللعبة القذرة، وما سمعه الرئيس محمود عباس من الملك الأردني عبد الله الثاني، ومن الشقيقة مصر، يتقاطع مع الفهم الوطني الفلسطيني.

وفيما يتعلق بقرار الرئيس محمود عباس، وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، قال الرجوب إن القرار جاء بعد قراءات متتالية منذ اتخاذ القرار من قبل المجلس المركزي، والآن يتم التركيز على إخراجنا لآليات تنفيذية لقرار إعادة صياغة علاقتنا مع الاحتلال، بفهم صحيح في إطاره الوطني.

وأضاف: "قريبًا جدًا سنؤكد للإسرائيليين، أنه لا يوجد غير مسارين، الأول إنهاء الصراع بحل سياسي له علاقة بمرجعيات أجمع العالم عليها، أو أننا ذاهبون إلى صدام جميعنا سندفع فيه ثمنًا، ونحن في فتح سنكون في خط الدفاع الأول".

وقال الرجوب: "لن نستطيع الاستمرار في الانفكاك دون وجود جبهة وطنية متماسكة"، مؤكدًا على ضرورة أن يكون سلوكنا مبادرًا وليس ردة فعل في المنعطفات الحادة"، لافتاً إلى التأييد العالمي لقرار الرئيس، والإجماع الدولي الذي سيساهم في تحويل هذا القرار الاستراتيجي الحاسم، ليكون المحطة الأخيرة في إدارة هذا الصراع باتجاه إنهائه".

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