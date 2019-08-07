07/08/2019

مرشّحون أمريكيون للرئاسة: لضبط العلاقات مع السعودية

دعا مرشّحون ديمقراطيون للانتخابات الرئاسية المرتقبة في الولايات المتحدة في شهر تشرين الثاني عام 2020 الى إعادة تقييم العلاقات مع السعودية، بحسب ما ورد في تقرير لموقع "المونيتر".

الموقع الأمريكي سلّط الضوء على مواقف المرشحين الديمقراطيين التي جاءت ردًا على أسئلة طُرحت ضمن إستطلاع أجراه مركز العلاقات الخارجية (و هو مركز دراسات أميركي معروف).

ووفق التقرير، تعهّد نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بإجراء عملية إعادة تقييم للعلاقة مع السعودية، فيما دعا المرشح الديمقراطي الآخر بيتر بوتيجيج إلى إعادة رسم العلاقة مع السعودية.

بدوره، اتهم المرشّح بيرني ساندرز الرياض بمحاولة جرّ الولايات المتحدة إلى حرب مع إيران، وهو الاتهام الذي وجّهته المرشّحة ماريان ويليامسون، معتبرة أن إيران قد تكون حليفا ضد "التطرف السني"، وفق قولها.

من جانبه، تعهّد المرشّح جون ديلاني بمنع مسؤولين سعوديين من زيارة البيت الأبيض ووقف زيارات وفود أميركية رفيعة المستوى إلى السعودية، بينما أعلن المرشّح تيم ريان تأييده لوقف الدعم الأميركي للحرب على اليمن.

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