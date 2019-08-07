العالم

بيونغ يانغ: التجارب الصاروخية الأخيرة تحذير لواشنطن وسيول 

07/08/2019

بيونغ يانغ: التجارب الصاروخية الأخيرة تحذير لواشنطن وسيول 

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أنّ عمليّات الإطلاق الصاروخيّة الأخيرة التي أجرتها بلاده هي تحذير لواشنطن وسيول، وفق ما نقلت عنه الأربعاء وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.

وقالت الوكالة إن كيم أشاد بنجاح عمليّات الإطلاق الصاروخية، وأشار إلى أن "هذا العمل العسكريّ كان فرصة  لتوجيه تحذير مناسب، ردا على المناورات العسكريّة المشتركة التي تجريها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وكانت بيونغ يانغ قد هددت أمس بإجراء مزيد من اختبارات الأسلحة بعد أن أطلقت مقذوفات جديدة في التجربة الرابعة من نوعها خلال 12 يوما، منددةً ببدء المناورات العسكرية المشتركة تلك.

وتتضمّن المناورات العسكرية السنوية التي بدأت الاثنين في معظمها محاكاة على الكمبيوتر تهدف إلى اختبار قدرة كوريا الجنوبية في قيادة العمليات في حالة حرب.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال الجمعة إنّ "الزعيم الكوري الشمالي لن يُخيّب آمالي رغم إقراره بأنّ التجارب الصاروخية الأخيرة لبيونغ يانغ قد تُشكّل انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة"، وفق مزاعم الرئيس الأميركي.

وأشار وزير الحرب الأميركي مارك إسبر الذي يجول في آسيا حاليا إلى أن واشنطن تأخذ التجارب الصاروخية بجدية لكن "يجب أن ننتبه لعدم المبالغة في ردّ فعلنا، وذلك لعدم الوقوع في مأزق دبلوماسي".

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