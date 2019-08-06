06/08/2019

كنعان: المؤتمرات الصحافية والسجالات والتجاذبات لن تغير الوقائع الموجودة عند القضاء



أكد أمين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان بعد إلاجتماع الاسبوعي للتكتل، أن "المؤتمرات الصحافية والسجالات والتجاذبات لن تغير الوقائع الموجودة عند القضاء، والتكتل متمسك بالعدالة والديمقراطية وهي مسألة تتعلق بالمبدأ ونستذكرها عشية ذكرى 7 آب"، مشيراً الى ان "طريق العدالة هو القضاء ونرفض اي تدخل بالقضاء من اي جهة كانت.

ودعا كنعان السلطة القضائية الى عدم الاكتراث لأي تجاذب سياسي وان تلتفت فقط لاحقاق العدالة لنربح دولتنا ومجتمعنا، والى فصل الصراع السياسي والتجاذب الحاصل عن اجتماعات الحكومة لأن عملها واجب وطني وهو أبعد من مجرد واجب دستوري"، معتبرا ان "عدم اجتماع الحكومة ليس جيدا للبلد اقتصاديا وماليا واجتماعيا".

وسأل كنعان: "هل حصلت دراسة جدوى لشراء مبنى "تاتش" وهل شراء المبنى تم بحسب الأصول في انفاق بهذا الحجم.

وشدد على ان مجلس النواب يقوم بواجبه وهناك جلسات مبرمجة في شهر آب والعدالة والرقابة واحترام القوانين تحمي الجميع في هذا البلد.

واشار النائب كنعان الى ان التكتل سيتقدم باقتراح قانون لتعديل الفقرة الأخيرة الواردة في المادة 80 من الموازنة نظرا لما تتضمنه من التدخل في صلاحيات رئاسة الجمهورية والحكومة اضافة الى اعتبارات أخرى ذكرت سابقا".‎

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