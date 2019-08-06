06/08/2019

رعد يستقبل وفداً من اصحاب المستشفيات: نتضامن مع مطالبهم المحقة

استقبل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في مكتبه بحارة حريك، وفداً من اصحاب المستشفيات الخاصة في لبنان برئاسة الدكتور سليمان هارون ووفداً من اعضاء مجلس النقابة.

اطلع رعد من الوفد على اوضاع المستشفيات عموماً وما تعانيه من مأزق حاد على الصعيد المالي بسبب عدم صرف المستحقات المترتبة لها والمتراكمة منذ عدة سنوات.

وناشد الوفد كل الكتل النيابية واركان الدولة في البلاد لكي يجدوا حلاً سريعاً لهذه المعضلة التي تنذر بعواقب خطيرة على القطاع الصحي والاستشفائي للمواطنين عموماً.

من جهته أعرب النائب رعد عن تضامنه مع المطالب المحقة للمستشفيات، مبدياً كل الاستعداد لدعمها بالتنسيق مع الكتل النيابية في المجلس، وعبر التحرك مع وزيري المالية والصحة ورئاسة الحكومة.‎

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