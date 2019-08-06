06/08/2019

العماد عون: الجيش يقوم بدوره في ضبط الحدود رغم الصعاب

أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون أن "المؤسسة العسكرية ملزمة الدفاع عن لبنان والتضحية من أجله، والجيش يقوم بدوره في ضبط الحدود رغم الصعاب والتعقيدات الجغرافية".

كلام قائد الجيش جاء خلال حفل أُقيم في بلدة القاع البقاعية بمناسبة افتتاح "ساحة الجيش اللبناني" وتدشين "طريق شهداء الارهاب"، حضره محافظ بعلبك-الهرمل بشير خضر، مطران بعلبك-الهرمل للروم الكاثوليك الياس رحال مطر، مطران بعلبك ودير الاحمر للموارنة حنا رحمة، مطران طرابلس أدوار ضاهر، مفتي بعلبك خالد صلح، قادة الأجهزة الأمنية في بعلبك-الهرمل، رئيس اتحاد بلديات الهرمل نصري الهق، وفاعليات بلدية واختيارية وضباط من الجيش والأجهزة الأمنية، ورجال دين وحشد من أهالي القاع والجوار.

ونوّه العماد عون بتضحيات أبناء القاع ودورهم في مواجهة الإرهاب ومعارك فجر الجرود.

وخلال الاحتفال، أزاح قائد الجيش الستار عن لوحة تذكارية، بعدها كانت كلمة ترحيبية لرئيس بلدية القاع بشير مطر وتنويه بدور الجيش في "تحرير الأرض من الإرهاب وحماية الحدود ودوره في الإنماء من خلال شق الطرق"، آملًا "كشف الحقيقة كاملة في ملف تفجيرات القاع".

كما تسلّم العماد عون لوحة تذكارية من البلدية وكاهن الرعية الأب اليان نصرالله وذوي الشهداء.

كذلك قدّم رئيس البلدية مفتاح القاع عربون تقدير ووفاء.

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