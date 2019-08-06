06/08/2019

جمعة: المطلوب من الجميع محاربة الفساد

بمناسبة انتصار تموز 2006 نظمت التعبئة الرياضية في حزب الله مهرجانها الرابع في بلدة عربصاليم، برعاية عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أنور جمعة.

وفي الحفل شدد جمعة على أهمية النشاط الرياضي على الصعيد الصحي والجسدي والاجتماعي .

وحول الوضع الداخلي اللبناني، أشار جمعة الى أن المؤامرات على لبنان لم تتوقف وأن الخطر موجود والمطلوب معرفة ذلك.

وأضاف: " نحن نعيش في مرحلة بعد انتصارين كبيرين الاول على العدو "الإسرائيلي" والثاني على الفكر التكفيري المخرب للشعوب العربية والإسلامية، فالمطلوب تحقيق بلد يليق بالدماء وعرق المجاهدين.

وقال: لبنان غني جدًا ولكنه منهوب والمطلوب من الجميع محاربة الفساد وذلك عبر مسير طويل بكل جهد حتى يكون هذا البلد بمستوى ما قدمه شبابنا".

إقرأ المزيد في: لبنان