06/08/2019

أزمة مبنى "تاتش" تابع.. سجال بين عدوان وشقير

وجّه نائب الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية النائب جورج عدوان انتقادًا صريحًا لوزير الاتصالات محمد شقير على خلفية قضية مبنى تاتش وشرائه بقيمة 75 مليون دولار، فغرّد على حسابه الخاص على موقع تويتر قائلًا "في وقت يعاني الوطن من ضائقة اقتصادية حادة، وفي وقت تجتمع فيه لجنة وزارية لبحث عقود الخليوي ومستقبل الاتصالات: يتم شراء بناية "لتوتش" ب ٧٥ مليون دولار إنه إمّا الجنون او الاستخفاف بعقول الناس وانعدام المسؤولية...".

شقير عبّر عن انزعاجه من كلام عدوان وسارع الى الى التعليق على تغريدته فكتب على حسابه على "تويتر": "نقول للنائب جورج عدوان أن الجنون والإستخفاف بعقول الناس وإنعدام المسؤولية... هو في التسرع بنشر التغريدة دون السؤال و الإستفسار وتبيان حقيقة الأمور!"، وأضاف "فعلًا غريب أمر النائب عدوان، لأنه حين أعلمتُه في آخر جلسة لمجلس النواب عن مشروع حل مسألة مبنى "تاتش" بادرني بالتهنئة. لذلك لا أدري ما سبب هذا الاستغراب المفاجئ ولا أدري ما أصف هذه الحالة، أهي جنون أم إنفصام.. و كيف العلاج؟".

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