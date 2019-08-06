العالم

إيران تزيح الستار عن قنابل ذكية متطورة

06/08/2019

إيران تزيح الستار عن قنابل ذكية متطورة

كشفت وزارة الدفاع الإيرانية عن قنابل متطورة ذكية مصنعة محليا، وذلك مناسبة يوم "الصناعات الدفاعية".

وأزاحت الدفاع الإيرانية اليوم الثلاثاء الستار عن قنابل "ياسين" و"بالابان" المتطورة الذكية الموجهة وقنابل ذكية بالغة الدقة من الجيل الجديد لمجموعة "قائم"، وذلك بحضور وزير الدفاع العميد أمير حاتمي.

وأشار العميد حاتمي في كلمة خلال المراسم إلى مواصفات قنبلة "بالابان"، وقال إن "هذه قنبلة تمتلك أجنحة قابلة للطي لزيادة المدى وكذلك منظومة توجيه على اساس INS&GPS لزيادة الدقة".

وحول كيفية عمل قنبلة "بالابان"، قال إن "القنبلة مزودة بآلية الاجنحة المطوية من اجل تركيبها أسفل طائرة "كرار"، تنقل مواصفات الهدف قبل التحليق الى مجموعة التوجيه والسيطرة، وتفتح الاجنحة المطوية بعد اطلاق القنبلة وتتحرك نحو الهدف بمساعدة منظومة التوجيه".

وأوضح العميد حاتمي أن قنبلة "ياسين" هي قنبلة موجهة بعيدة المدى يمكن إطلاقها من مسافة أكثر من 50 كلم وتوجيهها نحو الهدف وإصابته.

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