06/08/2019

ميسي يغيب عن برشلونة

يغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن جولة فريقه برشلونة في أمريكا لتعرضه لإصابة في العضلة الخلفية من الساق من الدرجة الأولى، ليبقى قائد البيلوغرانا في برشلونة للخضوع للعلاج دون تحديد فترة غيابه عن بطل إسبانيا الذي يستعد لإنطلاق الدوري.

مانشستر يونايتيد يضم ماغواير

من جهته، أعلن نادي مانشستر يونايتيد الإنجليزي التعاقد مع المدافع الدولي هاري ماغواير قادمًا من ليستر سيتي.

ووقع مدافع منتخب الأسود الثلاث على عقد لمدة ست سنوات مع إمكانية التجديد لعام سابع دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة، التي قالت وسائل إعلام إنجليزية إنها تبلغ 97 مليون دولار ليصبح ماغواير أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم.

ساني إلى بايرن ميونخ

من جهته، اقترب اللاعب الدولي الألماني ونجم مانشستر سيتي لورو ساني من الانضمام لنادي بايرن ميونخ لمدة خمس سنوات، ومقابل مبلغ سيصل إلى 110 ملايين يورو ليكون أكبر صفقة في تاريخ النادي البفاري والدوري الألماني.

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