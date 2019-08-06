06/08/2019

حمود في تمارين الأنصار وكساب إلى شباب الساحل

شارك اللاعب الواعد أياد حمود 19 عامًا في تدريبات فريق الأنصار الإثنين، وقد لفت الأنظار بمستواه الفني الرفيع ومهاراته العالية، لينال إعجاب الجهاز الفني للأخضر بقيادة السوري نزار محروس الذي سيعمل على ضمه لكتيبته المدججة بالنجوم.

وكان حمود اللبناني البلغاري ولاعب شافلد الإنجليزي قد خاض تجربة قصيرة مع النجمة، قبل أن يعلن النبيذي عن عدم إتمام الصفقة للمطالب المالية المرتفعة للاعب الشاب الذي رفض التوقيع على عقد لأكثر من سنتين.

وسيشكل حمود إضافة مهمة للأخضر كونه يتمتع بمهارات جيدة وهو ينطبق عليه القرار الجديد للإتحاد القاضي بإشراك لاعبين ما دون ال22 عامًا.

ويتوقع أن يوقع اللاعب الذي لعب لمنتخب شباب بلغاريا عقدًا ينضمه بموجبه للنادي البيروتي.

عدنان حيدر يعود للأنصار

وكان اللاعب الدولي عدنان حيدر عاد لفريقه الأنصار بعد إجازة قضاها في النروج ليلتحق بتدريبات الأخضر الثلاثاء.

مصطفى كساب إلى شباب الساحل

من جانبه، وقع الظهير الأيمن المميز مصطفى كساب على عقد انتقاله من نادي العهد ولمدة خمس سنوات إلى شباب الساحل ليشكل اللاعب المجتهد إضافة لكتيبة محمود حمود الطامح لتحقيق نتيجة مميزة في الدوري بعد سلسلة من التعاقدات التي أبرمها زعيم الضاحية.

عيسى يعقوبو إلى تدريبات العهد

من جهته، عاد اللاعب الغاني عيسى يعقوبو إلى بيروت ليلتحق بتدريبات فريقه العهد المستمر بقيادة المدير الفني باسم مرمر وبغياب اللاعبين الدوليين، علمًا أن مرمر راقب نادي الإتحاد السعودي في مباراته مع ضيفه زوبهان الإيراني ضمن دوري أبطال آسيا استعدادًا لمواجهة بطل لبنان نظيره السعودي ضمن كأس محمد السادس في العشرين من آب ذهابا في جدة.

بلال نجدي في تمارين الأخاء

بدوره، التحق لاعب الارتكاز بلال نجدي بتدريبات فريق الأخاء قادمًا من الأنصار على سبيل الإعارة ولموسم واحد ليكون ضم نجدي الذي برز مع التضامن صور قبل انتقاله إلى الأخضر مكسبًا للفريق الجبلي.

جراحة ناجحة لعلي السبع

الى ذلك، خضع حارس مرمى النجمة والمنتخب اللبناني لكرة القدم علي السبع لجراحة في غضروف الركبة ستبعده لمدة لا تقل عن أربعة أشهر عن الملاعب.

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