06/08/2019

العدو يهدم منزلين في القدس المحتلة

أقدمت قوات العدو الصهيوني على هدم منزلين في مدينة القدس المحتلة.

وفي هذا السياق، قال مقدسيون إن سلطات الاحتلال أجبرت الفلسطيني صباح أبو رميلة على هدم منزله، بضغط من بلدية الاحتلال بذريعة عدم الترخيص.

كما هدمت جرافات الاحتلال منزلا آخر في حي بيت حنينا يعود للمواطن إياد خليل الكسواني عقب محاصرة المكان واعلانه منطقة عسكرية مغلقة.

وقال الكسواني إنه لم يتسلم أي إخطار بالهدم، ولفت إلى قيام قوات الاحتلال بغخراج زوجته وأولاده بالقوة قبل هدم المنزل الذي تبلغ مساحته 140 مترًا، ويقطن فيه مع زوجته وثلاثة أطفال أكبرهم بعمر 16 عاما وأصغرهم 13 عاما".





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