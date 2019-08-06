فلسطين

العدو يهدم منزلين في القدس المحتلة

06/08/2019

العدو يهدم منزلين في القدس المحتلة

أقدمت قوات العدو الصهيوني على هدم منزلين في مدينة القدس المحتلة.

وفي هذا السياق، قال مقدسيون إن سلطات الاحتلال أجبرت الفلسطيني صباح أبو رميلة على هدم منزله، بضغط من بلدية الاحتلال بذريعة عدم الترخيص.

كما هدمت جرافات الاحتلال منزلا آخر في حي بيت حنينا يعود للمواطن إياد خليل الكسواني عقب محاصرة المكان واعلانه منطقة عسكرية مغلقة.

وقال الكسواني إنه لم يتسلم أي إخطار بالهدم، ولفت إلى قيام قوات الاحتلال بغخراج زوجته وأولاده بالقوة قبل هدم المنزل الذي تبلغ مساحته 140 مترًا، ويقطن فيه مع زوجته وثلاثة أطفال أكبرهم بعمر 16 عاما وأصغرهم 13 عاما".


 

إقرأ المزيد في: فلسطين

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا في الضفة الغربية.. ومستوطنون يقتحمون الاقصى‎

16/10/2019

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينيا في الضفة الغربية.. ومستوطنون يقتحمون الاقصى‎
"عين سامية" في خطر

15/10/2019

"عين سامية" في خطر
مئات المستوطنين يقتحمون باحات الاقصى بحراسة من قوات الاحتلال

15/10/2019

مئات المستوطنين يقتحمون باحات الاقصى بحراسة من قوات الاحتلال
حماس: تصريحات اشكنازي إقرار جديد بقدرة المقاومة في غزة

15/10/2019

حماس: تصريحات اشكنازي إقرار جديد بقدرة المقاومة في غزة
الغموض يكتنف مصير الاسير الفلسطيني سامر عربيد

15/10/2019

الغموض يكتنف مصير الاسير الفلسطيني سامر عربيد
"حماس": لحل سريع لأزمات المنطقة والحفاظ على وحدة سوريا

15/10/2019

"حماس": لحل سريع لأزمات المنطقة والحفاظ على وحدة سوريا
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني