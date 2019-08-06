العالم

الصين تتوقف عن شراء المنتجات الزراعية الأميركية

06/08/2019

الصين تتوقف عن شراء المنتجات الزراعية الأميركية

أعلنت وكالة "شينخوا" الرسمية الصينية تعليق الشركات الصينية شراء منتجات المزارع الأميركية، وذلك بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض مزيد من الرسوم على واردات بلاده من الصين.

بدورها، نقلت وكالة الصين الجديدة الرسمية عن هيئة التنمية الوطنية والإصلاح ووزارة التجارة قولهما إن الصين "لا تستبعد احتمال فرض تعرفات إضافية على وارداتها من المنتجات الزراعية الأميركية للصفقات المبرمة بعد 3 آب/أغسطس، كما أوقفت الشركات الصينية ذات العلاقة مشترياتها مؤقتا من منتجات المزارع الأميركية".

وجاء في بيان رسمي نشرته الوكالة "لا تستبعد الحكومة الشعبية المركزية رفع الرسوم المفروضة على المنتجات الزراعية الأميركية المستوردة، التي أبرت عقودها بعد 3 آب/أغسطس، لقد علّقت الشركات الصينية الزراعية شراء المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة".

وشددت بكين على أن هذه الخطوة تأتي ردا على قرار واشنطن فرض رسوم إضافية بنسبة 10% على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتبارا من أول أيلول/سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أن القرار الأميركي الأخير "ينتهك إلى حد كبير التوافق الذي توصل إليه رئيسا الصين والولايات المتحدة في أوساكا".

وعبّرت بكين عن أملها بأن تلتزم واشنطن بما اتفق عليه الرئيسان في أوساكا وأن تخلق ظروفا مناسبة لتعاون مثمر في مجال الزراعة.

وأعلن ترامب مؤخرا أن إدارته ستفرض، اعتبارا من الأول من أيلول/سبتمبر رسوما جمركية إضافية بنسبة 10 في المئة على ما قيمته 300 مليار دولار من البضائع الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة سنويا، والتي كانت حتى الآن مستثناة من هذه الضريبة.

وفرضت واشنطن قبل هذه الخطوة رسوما جمركية إضافية بنسبة 25 في المئة على ما قيمته أكثر من 250 مليار دولار من الواردات الصينية سنويا.

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