العالم

28 مشرّعًا أميركيًا يسعون لتقييد استخدام الأموال في أي عمل عسكري ضدّ إيران

06/08/2019

28 مشرّعًا أميركيًا يسعون لتقييد استخدام الأموال في أي عمل عسكري ضدّ إيران

كشفت مجلة "فورين يوليسي" عن رسالة كتبها ثمانية وعشرون مشرّعا أميركيًا جمهوريا وديمقراطيا، تطالب بإصدار قانون يحظر استخدام الأموال للعمل العسكري ضد إيران دون موافقة "الكونغرس".

وأوضحت المجلة أن الرسالة وُجهت إلى لجنة القوات المسلحة في كل من مجلسي "الشيوخ" و"النواب" الأميركيَّين، مشيرة إلى أن المشروع يحظى بتأييد مشرعين ديمقراطيين معارضين للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وكذلك مشرعين جمهوريين موالين له على حد سواء.

كذلك لفتت المجلة إلى أن المشرعين شددوا في رسالتهم على أن شنّ واشنطن لأية حرب يحتاج إلى موافقة من "الكونغرس" بحسب الدستور الأميركي.
 

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