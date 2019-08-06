06/08/2019

توقف تشويش الـ"جي بي أس" في أجواء الأراضي المحتلة

نقلت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية عن المتحدث بإسم سلطة المطارات التابعة لكيان العدو عوفر لابلر قوله إن تشويش منظومة الـ "جي بي أس" في المجال الجوي الإسرائيلي، الذي بدأ منذ نحو شهرين، توقف في الأيام الأخيرة، وعاد مطار بن غوريون إلى عمله الروتيني.

وأضاف لابلر: "تم إلغاء التحذير الموجه للطيارين الذين يهبطون في "إسرائيل" بسبب التشويش في البث"، وتابع "مسارات الإقلاع والهبوط عادت إلى العمل الطبيعي".

وقال: "ليس من الواضح في هذه المرحلة ما إذا كان الجهاز الأمني هو الذي أوقف التشويش في نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية".

وكانت سلطة المطارات قد اعترفت بالتشويش في نهاية حزيران، وأعلنت في حينه أن التشويش كان يحدث أثناء الإقلاع والهبوط، وأنه يمكن أن يسبب صدور إنذارات خاطئة من نظام الـ "جي بي أس".

ورجّحت المؤسسة الامنية الصهيونية في أحد تقاريرها أن تكون روسيا هي من يقف وراء التشويش، نتيجة لأنشطة الحرب الإلكترونية للقوات الجوية الروسية في سياق حماية الطائرات الروسية العاملة في الأجواء السورية، والمنتشرة في قاعدة حميميم شمال غرب سوريا.

وردًا على التقرير، أكدت السفارة الروسية في الأراضي المحتلة أنها أخبار كاذبة، ولا يمكن أخذها على محمل الجدّ.

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