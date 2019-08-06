عين على العدو

توقف تشويش الـ"جي بي أس" في أجواء الأراضي المحتلة

06/08/2019

توقف تشويش الـ"جي بي أس" في أجواء الأراضي المحتلة

نقلت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية عن المتحدث بإسم سلطة المطارات التابعة لكيان العدو عوفر لابلر قوله إن تشويش منظومة الـ "جي بي أس" في المجال الجوي الإسرائيلي، الذي بدأ منذ نحو شهرين، توقف في الأيام الأخيرة، وعاد مطار بن غوريون إلى عمله الروتيني.

وأضاف لابلر: "تم إلغاء التحذير الموجه للطيارين الذين يهبطون في "إسرائيل" بسبب التشويش في البث"، وتابع "مسارات الإقلاع والهبوط عادت إلى العمل الطبيعي".

وقال: "ليس من الواضح في هذه المرحلة ما إذا كان الجهاز الأمني هو الذي أوقف التشويش في نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية".

وكانت سلطة المطارات قد اعترفت بالتشويش في نهاية حزيران، وأعلنت في حينه أن التشويش كان يحدث أثناء الإقلاع والهبوط، وأنه يمكن أن يسبب صدور إنذارات خاطئة من نظام الـ "جي بي أس".

ورجّحت المؤسسة الامنية  الصهيونية في أحد تقاريرها أن تكون روسيا هي من يقف وراء التشويش، نتيجة لأنشطة الحرب الإلكترونية للقوات الجوية الروسية في سياق حماية الطائرات الروسية العاملة في الأجواء السورية، والمنتشرة في قاعدة حميميم شمال غرب سوريا.

وردًا على التقرير، أكدت السفارة الروسية في الأراضي المحتلة أنها أخبار كاذبة، ولا يمكن أخذها على محمل الجدّ.

 

إقرأ المزيد في: عين على العدو

الجيش الإسرائيلي يطلق برنامجًا أدبيًا إلزاميًّا للقادة‎

16/10/2019

الجيش الإسرائيلي يطلق برنامجًا أدبيًا إلزاميًّا للقادة‎
غانتس وكوخافي سيلتقيان بمصادقة نتنياهو

16/10/2019

غانتس وكوخافي سيلتقيان بمصادقة نتنياهو
جيش العدو يستعدّ لعودة الجيش السوري وحزب الله إلى الحدود‎

16/10/2019

جيش العدو يستعدّ لعودة الجيش السوري وحزب الله إلى الحدود‎
القناة "13" الإسرائيلية: الانسحاب الأميركي من سوريا عزل "إسرائيل" مقابل إيران والأسد 

16/10/2019

القناة "13" الإسرائيلية: الانسحاب الأميركي من سوريا عزل "إسرائيل" مقابل إيران والأسد 
شركة اسرائيلية تزوّد الجيش الأميريكي بمنظومة "دفاع"

15/10/2019

شركة اسرائيلية تزوّد الجيش الأميريكي بمنظومة "دفاع"
"يديعوت": نتنياهو يخطّط للسفر إلى اليابان‎ بتوقيت حسّاس

15/10/2019

"يديعوت": نتنياهو يخطّط للسفر إلى اليابان‎ بتوقيت حسّاس
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني