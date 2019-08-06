06/08/2019

مكة المكرمة تستعد لاستقبال أكثر من مليون حاجّ

تستعدّ مكة المكرمة لاستقبال أكثر من مليونين ونصف المليون حاج لأداء فريضة الحج هذا العام.

ومن المقرر أن ينتقل ضيوف الرحمن إلى المشاعر المقدسة اعتبارا من فجر يوم الجمعة لقضاء "يوم التروية" والمبيت في مشعر منى، والصعود لاحقا للوقوف في عرفات يوم السبت المقبل.

وبلغ عدد الحجاج القادمين لأداء المناسك من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية أول أمس 1.687.226 حاجا، فيما وصل إلى المدينة المنورة 869.852 حاجا منذ بدء موسم الحج حتى أمس، وفقا لإحصاءات رسمية.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن أكثر من 200 خدمة رئيسية في مجال الخدمات العامة تُقدَّم لحجاج بيت الله الحرام، تشمل أنشطة "الأمانات والبلديات، وخدمات الرقابة والتفتيش، وخدمات الكهرباء والمياه، وخدمات التوعية الدينية والإعلامية، والخدمات الأمنية وخدمات تجهيز وتهيئة المنافذ لاستقبال الحجاج، وخدمات إصدار تصاريح الحج لحجاج الداخل، وخدمات الأحوال المدنية".

كما بدأت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ببيع تذاكر قطار المشاعر المقدسة لحج هذا العام للحجاج المستهدف نقلهم بالقطار.

وخلال موسم الحج السابق، وصل عدد حجاج بيت الله الحرام إلى 2 مليون و371 ألفا و675 حاجا، حسب إحصائية رسمية.

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