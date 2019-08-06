06/08/2019

أبرز اهتمامات صحف مصر والمغرب العربي

غلب على أخبار الصحف المصرية الصادرة اليوم، التفجير الارهابي الذي وقع قرب معهد الأورام بالقاهرة، والذي نتج عن سيارة مفخخة اصطدمت بعدة سيارات ما خلّف انفجارا كبيرا أودى بالعشرات بين قتيل وجريح، وتناولت الصحف رواية أحد الشهود العيان، كما اهتمت بالمواقف العربية والأجنبية التي أدانت الهجوم وقدمت التعازي لذوي الضحايا.

وفي الجزائر كان البارز العثور على مخبأ للارهابيين يحوي كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر في منطقة تمنراست، اضافة إلى ايداع وزيرين سابقين الحبس المؤقت.

الداخلية: سيارة مفخخة تابعة لحركة حسم الإخوانية وراء حادث "معهد الأورام"

صحيفة " الأهرام " المصرية لفتت الى إعلان وزارة الداخلية، عن الفحص المبدئي لحادث انفجار إحدى السيارات بمنطقة القصر العيني أمام "معهد الأورام" مساء الاحد، والذي تبين أنه نتيجه تصادم إحدى السيارات الملاكي بـ3 سيارات وذلك في أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه.

وإنتقلت الأجهزة المعنية وأجرت الفحص والتحري وجمع المعلومات، وتوصلت لتحديد السيارة المتسببة في الحادث وتحديد خط سيرها، تبين أنها احدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، كما أشار الفحص الفني أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى انفجارها. وتشير التقديرات إلى أن السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ احدى العمليات الإرهابية.

وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات إلى وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الاخوان الارهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة استعداداً لتنفيذ احدى العمليات الارهابية بمعرفة احد عناصرها.

السيسي: "ما أجمل حسن التكاتف والتكافل في مواجهة قبح تأثير الإرهاب"

وفي سياق متصل، أشارت صحيفة " الأخبار " المصرية الى ثناء الرئيس عبدالفتاح السيسي، على التكاتف الذي قدمه المواطنون المصريون والأشقاء في البلدان العربية، لتجاوز ما خلفه الإرهاب الغاشم من خراب ودمار..

وقال الرئيس السيسي في تدوينة عبر الصفحة الرئيسية على "فيسبوك": "ما أجمل حسن التكاتف والتكافل في مواجهة قبح تأثير الإرهاب وأنا اري تسارع وتسابق وتضامن الجميع سواء من أشقائنا العرب أو اهل بلدنا المصريين في تقديم ما يستطيعونه لتجاوز ماخلفه الإرهاب الغاشم من خراب ودمار".

وتابع الرئيس: "هذا إن دل فهو يدل على حقيقة راسخة في وجداننا كعرب ومصريين بأن نظل متكاتفين في مواجهة الإرهاب وقبحه بكل ما نستطيع من قوة".

شاهد عيان على انفجار معهد الأورام: "السيارة انفجرت ولقينا ناس بتولع"

بذات السياق ، لفتت صحيفة " المصري اليوم" المصرية الى تصريحات شاهد عيان في الحادث الإرهابي أمام معهد الأورام بقصر العيني من أنه كان يسير هو وصديق له بسيارتين ميكروباص في شارع القصر وفوجئا بسيارة سوداء ملاكي تسير عكس الاتجاه.

وتابع شاهد العيان، أن تلك السيارة كانت تسير بدون أي لوحات مرورية وكان زجاجها غامقا لا يظهر ما بداخلها، وأضاف أن زميله حاول أن يفادي تلك السيارة التي تسير بالعكس ولكنه اصطدم بجانب السيارة الميكروباص ولم يستطع أن ينزل من باب السيارة لمشاهدة ما حدث في سيارة زميله وحدث الانفجار وقال: «لقينا الازاز بيتكسر وبني آدمين بتولع ومشوفتش حاجة قدامي».

وكشف الشاهد الرئيسي في الحادث الإرهابي أمام معهد الأورام بقصر العيني أن الشخص الذي كان يقود السيارة الملاكي شاب أبيض ولم يقم بالخروج من السيارة الملاكي حتى انفجرت، مضيفا "حاولت أنا وصديقي النزول للاطمئنان على الميكروباص بعد احتكاك السيارة الملاكي به".

"العالم يتضامن مع مصر".. إدانات عربية ودولية لحادث معهد الأورام

صحيفة " الوطن " المصرية أشارت الي إدانة دول عربية وأجنبية، الهجوم الإرهابي الناجم عن انفجار سيارة تحوي مواد متفجرة أمام المعهد القومي للأورام بالقاهرة، وأدى إلى استشهاد 20 شخصا وإصابة نحو 50 آخرين.

وعبرت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادث التفجير الإرهابي الذي وقع في محيط منطقة قصر العيني، وأسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى.

كما أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة واستنكارها للحادث الإرهابي، الذي وقع في محيط منطقة القصر العيني في العاصمة المصرية، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأدانت دولة الإمارات العربية المتحدة العمل الإرهابي، وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أن هذا العمل الإجرامي يتنافى مع القيم الدينية والإنسانية.

وأدانت منظمة التعاون الإسلامي الحادث الإرهابي مؤكدة وقوف المنظمة مع مصر في مكافحة الإرهاب والتطرف، وتأييدها للحكومة المصرية فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها ومصالحها.

وأدانت البحرين بشدة الحادث الإرهابي الذي وقع بالقرب من معهد الأورام في القاهرة، مؤكدة وقوفها إلى جانب مصر، وتضامنها التام معها في حربها ضد الإرهاب.

وأكد الاتحاد الأوروبي وقوفه جنبًا إلى جنب مع مصر في جهودها لهزيمة الإرهاب. وأعرب ماجا كوسيجانسيك المتحدث الرسمي باسم السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، في بيان صحفي، عن خالص تعازي الاتحاد الأوروبي في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع أمس في محيط المعهد القومى للأورام بالقاهرة، كما عبر المتحدث عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين في هذا العمل الإرهابي.

الهاروني: هناك اتصالات ولقاءات بين الزبيدي و الغنوشي

بالانتقال الى صحف المغرب العربي، أشارت صحيفة "الشروق" التونسية الى تصريح القيادي في حركة النهضة عبد الكريم الهاروني بان هناك اتصالات بين وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي الذي من المرجح ان يقدم ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها 2019 ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

الجزائر: لجنة الحوار تلتقي الأربعاء بـ"بعض فواعل الحراك"

صحيفة "الشروق" الجزائرية لفتت الى إعلان اللجنة السياسية للهيئة الوطنية للحوار والوساطة، الاثنين، عقد أول اجتماع لها مع “بعض فواعل الحراك الشعبي” نهار الأربعاء.

وحسب بيان لها، فإن اللجنة ناقشت في اجتماع لها ترأسه الأستاذ عمار بلحيمر، رئيس اللجنة، وحضره المنسق العام لهيئة الحوار والوساطة، كريم يونس، وأعضاء اللجنة مختار بن سعيد وبقاط بركاني محمد، النقاط المدرجة في جدول الأعمال.

ويتعلق الأمر – حسب البيان – ببرنامج رزنامة جولات الحوار، حيث قررت اللجنة “عقد أول اجتماع مع بعض فواعل الحراك يوم الأربعاء المقبل على الساعة العاشرة صباحا بمقرها المؤقت (الجزائر العاصمة)”.

وتم خلال هذا الاجتماع أيضا “دراسة تشكيلة لجنة الحكماء والخبراء وكذا الاتصال مع عناصر من الجالية الوطنية بالخارج في كل مناطق العالم”.

العثور على مخبأ للإرهابيين يحتوي على 8 صواريخ..9 قذائف وأسلحة بتمنراست

من جانبها لفتت صحيفة "النهار" الى عثور مفارز الجيش الوطني الشعبي، الاثنين، على مخبأ للأسلحة والذخيرة قرب الشريط الحدودي بتمنراست.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد تم العثور بداخل المخبأ على رشاش عيار 12.7 ملم، رشاش من نوع بي كاتي، 4 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف.

كما تم العثور على 8 صواريخ من نوع أس5 كاو، بندقيتين نصف آليتين من نوع سيمونوف، 1460 طلقة من مختلف العيارات، و9 قدائف هاون.

إيداع الغازي وزعلان الحبس المؤقت

من جهتها، اشارت صحيفة "الخبر" الى أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بإيداع الوزيرين السابقين الغازي محمد (والي الشلف سابقا)، وزعلان عبد الغني (والي وهران سابقا) الحبس المؤقت.

وحسب بيان للمحكمة الإثنين فإن المتهمين متابعين بجنح تتعلق باستغلال النفوذ وسوء استغلال الوظيفة وتبديد عمدي وبدون وجه حق من طرف موظف عمومي والاستعمال غير الشرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر ممتلكات عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها.

الجزائر تستجيب لدعوة عاهل المغرب وتسارع الخطى لفتح الحدود

صحيفة "المغرب اليوم" المغربية لفتت الى مسارعة جهات جزائرية نافذة الخطى، تفاعلا مع سياسة اليد الممدودة التي قررها الملك في خطاب العرش الأخير، لاسترجاع دفئ العلاقات بين الجارتين وفتح الحدود بينهما من جديد، خاصة بعد الانفراج البسيط الذي أعقب تنحي الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وأوردت صحيفة «اندبندنت» البريطانية، عن مصادر وصفتها بـ «الخاصة» شروع أطراف «سيادية» جزائرية في استشارة أكاديميين ومختصين حول الطرائق الأنجع لاستعادة فتح الحدود في ظل الملفات الخلافية العالقة بين البلدين، مشيرة إلى أن من بين المقترحات البدء بملف حرية تنقل الأشخاص وكذا تأسيس لجان مشتركة بين عدة وزارات في مقابل ذلك تم اقتراح تأجيل ملف نقل البضائع والتبادل وحركة نقل البضائع إلى حين تقييم نتائج حرية تنقل المواطنين.

كما أوردت الصحيفة البريطانية ذائعة الصيت نقلا عن مصادرها ارتباط تحقق النتائج المرجوة بانتخاب رئيس جزائري شرعي اعتبارا لصلاحياته الدستورية، لكن ذلك لا يعيق إعداد تصور واضح ودقيق حول الموضوع بعيدا عن الحسابات السياسية غير الموضوعية.

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