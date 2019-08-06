منوعات

عدسات بصرية تتيح تقريب الأشياء بالرمش

06/08/2019

عدسات بصرية تتيح تقريب الأشياء بالرمش

ابتكر علماء بصريات من جامعة "كاليفورنيا" الأميركية عدسة لاصقة آلية (اصطناعية) ليّنة تتيح تقريب الأشياء عن طريق الرمش مرتين، ويمكن التحكم فيها من خلال حركات العين.

وقال المشرف على البحث من جامعة كاليفورنيا شينغيانغ كاي إن "العين لها قدرة على توليد إشارات كهربائية عن طريق تحريك عدسة العين".

واستفاد العلماء من هذه الخاصية، ثم قاموا بقياس النبضات الكهربائية الصادرة وتوظيفها في تغيير البعد البؤري للعدسة، وتتم عملية التغيير عن طريق التحوير.

واشارت الدراسة الى أن التغييرات النسبية في البعد البؤري يمكن أن تصل إلى 32 في المئة حسب المواد المستخدمة في صناعة العدسة.

وفي التجربة، استخدم الباحثون المطاط الصناعي العازل في صناعة العدسة، لتحقيق التغيير المطلوب.

وأكد العلماء أن العدسة المتبكرة يمكن استخدامها مستقبلًا في الجراحات التعويضية البصرية، والبصريات القابلة للتكيف، والروبوتات التي يتم تشغيلها عن بُعد.

 

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