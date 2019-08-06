06/08/2019

واشنطن تدعو "تل أبيب" لتشديد الرقابة على الاستثمارات الصينية

نقلت القناة "13" الإسرائيلية عن وزيرين في المجلس الوزاري المصغر قولهم إن وزارة الخارجية في كيان العدو حذرت وزراء المجلس للشؤون السياسية-الأمنية خلال الجلسة التي عقدت في 24 تموز/يوليو من أن التساهل في الرقابة على الاستثمارات الصينية في الأراضي المحتلة قد يدفع إلى مواجهة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبحسب القناة، فإن الموقف الذي عرضته خارجية العدو أدى إلى تأجيل التصويت في المجلس المصغر على إقامة جهاز رقابة على الاستثمارات الصينية في الأراضي المحتلة، والذي كان مقررًا أن يجري في الجلسة نفسها.

وأشارت القناة إلى أن قضية الاختراق الصيني للاقتصاد الإسرائيلي شكلت نقطة التوتر الأساسية بين إدارة ترامب وحكومة العدو في السنتين الأخيرتين، وأوضحت أن ترامب ومسؤولين كبار في إدارته طلبوا من رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو غير مرة القيام بخطوات للحدّ من الاستثمارات الصينية في الأراضي المحتلة.

وفي هذا السياق، لفت مسؤولون صهاينة إلى تنامي الانزعاج في الأشهر الأخيرة لدى الأميركيين مما يعتبرونه اندفاعا إسرائيليا من قبل نتنياهو نحو الصين.

وفي حديث لـ"القناة 13"، قال مسؤولون كبار في البيت الأبيض إنه خلال الاجتماع الأخير بين ترامب ونتنياهو في شهر آذار/مارس لماضي طلب الرئيس الأميركي من رئيس حكومة العدو القيام بخطوات للحد من الدخول الصيني إلى الأراضي المحتلة، وحذر من المس بالتعاون الأمني مع كيان العدو.

وبحسب كلام المسؤولين من البيت الأبيض، قال نتنياهو لترامب إنه يتفهم حساسية الأمر، لكنه "يحاول إيجاد سياسات متوازنة لا تلحق ضررًا بالعلاقات مع الصين ولا تضر بالعلاقات مع الولايات المتحدة".

وصرّح مسؤولون صهاينة إنه خلال زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون إلى الأراضي المحتلة في نهاية شهر حزيران/يونيو، تعهّد نتنياهو أمامه بالعمل على تمرير قرار إنشاء جهاز الرقابة على الاستثمارات الصينية في "إسرائيل" في المجلس الوزاري المصغر، حتى تاريخ الانتخابات في السابع عشر من أيلول/سبتمبر.





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