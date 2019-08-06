06/08/2019

الاحتلال يعتقل 18 فلسطينيًا ويهدم منشآت في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلي" فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات في مختلف مناطق الضفة الغربية طالت 18 فلسطينيًا، اضافة الى هدم منشآت في بيت لحم.

وذكر موقع "والاه" الاسرائيلي أن جيش الاحتلال اعتقل من وصفهم بالمطلوبين، بزعم مشاركتهم في أعمال مقاومة ضد جيش الاحتلال والمستوطنين.

وأشار الموقع الى أنه تم تحويل الفلسطينيين للتحقيق.

وفي سياق متصل، قال الموقع إن قوات الاحتلال عثرت الليلة الماضية على مسدس بالمناطق الجنوبية بالضفة الغربية وقامت بمصادرته.

وفي بيت لحم، هدمت قوات الاحتلال أربعة "بركسات" وأساسات مبنى قيد الانشاء في منطقة بير عونه بمدينة بيت جالا غرب بيت لحم.

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية إن "قوات الاحتلال اقتحمت بير عونه وأغلقتها بشكل محكم، ومنعت الدخول والخروج منها، قبل أن تهدم البركسات التي تعود للمواطن محمد موسى زرينة للمرة الثانية على التوالي، إضافة إلى أساسات مبنى للمواطن داود غنيم بحجة عدم الترخيص".

وأشار بريجية إلى أن زرينة تعرض قبل حوالي شهرين الى هدم بركساته، رغم أن أرضه ملكية خاصة، ويملك أوراق ثبوتية "طابو" كوشان.

يذكر أن بير عونه تتعرض منذ فترة لهجمة مسعورة من قبل الاحتلال تخلله هدم مباني وبركسات، بهدف تفريغ المنطقة من السكان لأطماع استيطانية.

وفي الأغوار الشمالية، استولت قوات الاحتلال على جرار زراعي ومركبة خاصة وشاحنة في منطقة الرأس الأحمر.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة أن الاحتلال دهم المنطقة واستولى على جرار زراعي، ومركبة خاصة تعود ملكيتهما للمواطن موفق فخري دراغمة، كما استولى على شاحنة لنقل الأعلاف تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية، كانت تفرغ حمولتها لإحدى العائلات في المنطقة.

وفي نابلس، حطم مستوطنون فجر اليوم نوافذ صالة افراح ومنزلًا في قرية عوريف جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس في تصريحات صحفية إن "مستوطنين هاجموا قرية عوريف، واستهدفوا صالة افراح بالحجارة ما اسفر عن تحطيم زجاج عدد من نوافذها، فيما تعرض منزل المواطن جمال عبد الله شحادة للرشق بالحجارة ما أدى إلى تحطيم عدد من نوافذه، دون وقوع اصابات".

وأضاف إن المستوطنين كانوا هاجموا القرية مساء فاندلعت المواجهات عقب تصدي الأهالي لهم، ثم عادوا وهاجموها فجرًا.

وفي قطاع غزة، أطلقت زوارق الاحتلال "الاسرائيلي" نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه قوارب الصيادين قبال سواحل بحر رفح جنوب القطاع دون وقوع اصابات.

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