06/08/2019

سليماني يزور ظريف: العقوبات الأميركية دليل فشل وجنون

أكد قائد قوة القدس التابعة لحرس الثورة الإسلامية اللواء قاسم سليماني أن قيام واشنطن بفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف دليل قاطع على هزيمة البيت الأبيض.

وخلال زيارة قام بها صباح اليوم إلى مقرّ وزارة الخارجية الإيرانية، أشاد سليماني بجهود وزير ظريف، ووصف الخطوة الأميركية بشأنه بـ"الجنونية"، مؤكدا أنها دليل واضح على فشل البيت الأبيض.

وإذ اعتبر سليماني أن الدفاع عن المصالح الوطنية وصدق الحديث من الصفات المميزة للوزير ظريف، خاطبه قائلاً إن "هذه الخطوة الأميركية أثبتت أن لكم بصفة مسؤول السياسة الخارجية للبلاد تأثيرًا عميقًا على الرأي العام، خاصة الشعب الأميركي تجاه جهل قادته".

ورأى سليماني أن الدفاع عن المصالح الوطنية وصدق البيان من الخصائص البارزة لوزير الخارجية، وأضاف "إنني أبارك لكم لتعرضكم لغضب وعداء أميركا التي اعتبرتكم لسان قائد العالم الإسلامي الحكيم"، أي آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي.

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