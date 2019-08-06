رياضة

لبنان يهدر الفوز أمام فلسطين وتعادل محبط لسورية

06/08/2019

لبنان يهدر الفوز أمام فلسطين وتعادل محبط لسورية

أهدر المنتخب اللبناني لكرة القدم فوزًا مستحقًا على نظيره الفلسطيني بعدما انقاد للتعادل السلبي ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا ليفقد بالتالي رجال الأرز فرصة العبور إلى نهائي البطولة الإقليمية.
وقدم المنتخب اللبناني أداءً هجوميًا قويًا أمام شقيقه الفلسطيني على ملعب كربلاء تميّز بالاستحواذ والسيطرة التي لم تترجم أمام المرمى الفلسطيني لتألق الحارس ودفاع الفدائي الذي هدد مرمى الحارس مهدي خليل في أكثر من مناسبة خاصة في نهاية اللقاء، حيث فرض خليل نفسه نجمًا للمباراة بعدما أبطل الخطورة الفلسطينية حارمًا اياه من تحقيق الفوز ليختار خليل رجل المباراة من قبل اللجنة المنظمة للبطولة.
وشكل حسن معتوق ومحمد حيدر ومحمد قدوح ثلاثي خطير على الدفاع الفلسطيني منذ البداية إلا أن الحارس والدفاع وقفا سدًا أمام رجال الأرز الذين خاضوا اللقاء بتشكيلة مغايرة عن تلك التي فازت على سورية، حيث شارك الثلاثي محمد زين طحان وخليل خميس ونور منصور في خط الدفاع علمًا أن مشاركة خميس هي الأولى دوليًا في مسيرته.
وعاد محمد حيدر ومحمد قدوح للتشكيلة الأساسية. قبل أن يقحم المدير الفني الروماني ليفيو ربيع عطايا الذي شكّل بتحركاته خطورة وكاد في أكثر من مناسبة أن يحرز هدف الفوز للبنان إلا أن الحارس والدفاع وسوء الحظ والقائم حرمت نجم العهد من افتتاح التسجيل قبل أن تنحرف كرته عن المرمى في اللحظات الأخيرة بعد تبادل كرة رائع مع البديل أحمد حجازي الذي شكّل خطورة على المرمى الفلسطيني.
وشكر المدير الفني الروماني ليفيو لاعبي المنتخب على الأداء الذي قدموه واصفًا أياهم بالأبطال، آملاً بأن يتوج المجهود بالفوز على اليمن، مشددًا على أن البطولة هي محطة أساسية للتحضير للتصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022 وكأس آسيا الصين 2023.
وواصل المنتخب السوري نتائجه السلبية ليسقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لهدف أمام نظيره اليمني المتواضع.

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