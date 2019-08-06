06/08/2019

وفود أمريكية تجول في الأراضي المحتلة دعمًا لكيان العدو

بدأ وفد برئاسة زعيم الأغلبية في مجلس النواب الأميركي ستني هوير يوم أمس الاثنين زيارة لأراضي المحتلة على رأس وفد يضم 41 نائبا ديمقراطيا، يتبعه الجمعة وفد آخر برئاسة زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفين ماكارثي.

وقال هوير في تغريدة عبر حسابه على تويتر : "يسرني أن أنضم إلى 41 من زملائي (الديمقراطيين) في السفر إلى "إسرائيل"، لتأكيد دعمنا من جديد لحليف حاسم للولايات المتحدة، ومتابعة التعرف على الفرص والتحديات التي تواجه "تل أبيب" والشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن زيارة الوفد ستبدأ الاثنين وتستمر حتى 11 من الشهر الجاري".

ولفت إلى أن الوفد سيزور الضفة الغربية ليلتقي بمسؤولين حكوميين صهاينة وفلسطينيين، بما في ذلك رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة بيني غانتس ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وأضاف أن الوفود ستجتمع أيضا مع قادة "المجتمع المدني" الإسرائيليين، كما سيزور الأعضاء حدود الأراضي المحتلة مع لبنان وسوريا ويشاهدون منظومة القبة الحديدية، في إشارة إلى المنظومة المضادة للصواريخ.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن وفدا آخر برئاسة زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفين ماكارثي سيصل إلى الأراضي المحتلة يوم الجمعة القادم، وسيضم عددا مشابها للوفد الديمقراطي، ولم يتضح ما إذا كانوا سيزورون عباس.

إقرأ المزيد في: العالم