06/08/2019

ترامب يجمّد الأصول الفنزويليّة في الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تجميد كافة أصول الحكومة الفنزويلية في الولايات المتحدة، متذرعا بـ"استحواذ الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو على السلطة في بلاده"، على حد مزاعم الرئيس الأميركي.

وأصدر ترامب أمرًا تنفيذًا جاء فيه:"تجميد جميع الممتلكات والأصول الحكومية الفنزويلية في الولايات المتحدة بما لا يجيز نقلها أو تصديرها أو سحبها أو تحريكها".

وأضاف ترامب أن "التجميد سيشمل كافة الهياكل الحكومية والسياسية في فنزويلا بما فيها التابعة للبنك المركزي وشركة النفط الفنزويلية "بي دي في إس إيه".

وزعم ترامب في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي أن تجميد الأصول ضروري "في ضوء استمرار استحواذ نظام نيكولاس مادورو على السلطة، فضلاً عن انتهاكات حقوق الإنسان، والاعتقال والاحتجاز التعسفي للمواطنين الفنزويليين، وتقليص حرية الصحافة، والمحاولات المستمرة لتقويض الرئيس المؤقت لفنزويلا خوان غوايدو، والجمعية الوطنية الفنزويلية المنتخبة ديمقراطيا".

وأشار ترامب إلى أن الحظر سيدخل حيز التنفيذ بدءا من 5 آب/أغسطس.

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