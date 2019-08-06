العالم

ترامب يجمّد الأصول الفنزويليّة في الولايات المتحدة 

06/08/2019

ترامب يجمّد الأصول الفنزويليّة في الولايات المتحدة 

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تجميد كافة أصول الحكومة الفنزويلية في الولايات المتحدة، متذرعا بـ"استحواذ الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو على السلطة في بلاده"، على حد مزاعم الرئيس الأميركي.

وأصدر ترامب أمرًا تنفيذًا جاء فيه:"تجميد جميع الممتلكات والأصول الحكومية الفنزويلية في الولايات المتحدة بما لا يجيز نقلها أو تصديرها أو سحبها أو تحريكها". 

وأضاف ترامب أن "التجميد سيشمل كافة الهياكل الحكومية والسياسية في فنزويلا بما فيها التابعة للبنك المركزي وشركة النفط الفنزويلية "بي دي في إس إيه".

وزعم ترامب في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي أن تجميد الأصول ضروري "في ضوء استمرار استحواذ نظام نيكولاس مادورو على السلطة، فضلاً عن انتهاكات حقوق الإنسان، والاعتقال والاحتجاز التعسفي للمواطنين الفنزويليين، وتقليص حرية الصحافة، والمحاولات المستمرة لتقويض الرئيس المؤقت لفنزويلا خوان غوايدو، والجمعية الوطنية الفنزويلية المنتخبة ديمقراطيا".

وأشار ترامب إلى أن الحظر سيدخل حيز التنفيذ بدءا من 5 آب/أغسطس.

إقرأ المزيد في: العالم

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة

16/10/2019

المعلم خلال لقائه بيدرسون: سورية مصممة على التصدي للعدوان التركي بكل الوسائل المشروعة
حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء

16/10/2019

حركة مقاطعة البضائع الأمريكية - فرع لبنان أقامت معرضاً تفاعلياً على طريق النجف - كربلاء
زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو

16/10/2019

زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الأميركي الى كيان العدو
اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟

16/10/2019

اتفاق "قسد" والدولة السورية.. كيف غيّر الساحتين الميدانية والإقليمية؟
روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي

16/10/2019

روحاني: دولتان حرّضتا البيت الأبيض للانسحاب من الاتفاق النووي
موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 

16/10/2019

موقع أميركي: على "الناتو" وقف المراهنة على تركيا كـ"شريك" 
التغطية الإخبارية
رئيس ايرلندا وصل الى بيروت في زيارة رسمية
حميميم: المسلحون في ريف اللاذقية يفعلون أنشطتهم الاستطلاعية والتخريبية
الدفاع العراقية تعلن اعتقال عدد من عناصر تنظيم "داعش" الهاربين من سوريا
"فاسيلي نيبينزيا": الرئيسان الروسي والتركي سيبحثان في لقائهما القريب مسألة ضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
حريقان في كوشا وسيسوق العكاريتين أخمدهما الدفاع المدني