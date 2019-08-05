لبنان

رعد: من المفترض أن لا نكون وحدنا في مواجهة الفساد

05/08/2019

رعد: من المفترض أن لا نكون وحدنا في مواجهة الفساد

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أنه من المفترض أن لا نكون وحدنا في مواجهة الفساد مهما كان تأثيرنا وفعاليتنا كبيرة في البلد، مشدداً على حرص حزب الله على أن يكون له شركاء للتأسيس لمرحلة قادمة.

كلام رعد جاء خلال رعايته الاحتفال الذي نظمته مديرية العمل البلدي في حزب الله في المنطقة الثانية لتكريم رؤساء البلديات الذين أنهوا ولايتهم وذلك في مدينة الامام الخميني الكشفية النبطية، بحضور ممثل مسؤول المنطقة الثانية في حزب الله عباس فخر الدين ومسؤول العمل البلدي في حزب الله في المنطقة الثانية حاتم حرب، رئيس اتحاد بلديات اقليم التفاح بلال شحادة، رئيس اتحاد بلديات جبل الريحان المهندس باسم شرف الدين وفاعليات.

وقال "إذا كنا نملك الجهوزية الكاملة لمواجهة حروب العدو فعلينا أن نملك الجهوزية اللازمة لحفظ ساحتنا الداخلية على قاعدة تنظيفها من الأوبئة والأمراض التي تعتري جسدها وهذه مسؤوليتنا ومهامنا في كل المواقع التي نتسلم مسؤوليّتها".‎

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