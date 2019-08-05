05/08/2019

الشيخ نعيم قاسم: من الضروري معالجة مشكلة العمل للاخوة الفلسطينيين

استقبل نائب الامين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم وفد قيادة فصائل قوى التحالف الفلسطيني في لبنان، بحضور مسؤول العلاقات الفلسطينية في حزب الله الحاج حسن حب الله، وجرى البحث حول اخر التطورات المحلية والاقليمية.

وتطرق ابو حسن غازي المتحدث باسم قوى التحالف الى قرار وزير العمل اللبناني بشأن تنظيم العمالة الاجنبية، مؤكدًا أن هذه الاجراءات لا تنسجم مع الموقف اللبناني الرسمي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني والرافض لما سمي بصفقة القرن ولا ينسجم ايضا مع وحدة الشعب الفلسطيني الرافض لمؤامرة التوطين وايمانه بحق العودة.

وأثنى غازي على دور حزب الله ووقوفه إلى جانب القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

ومن جهته سماحة الشيخ نعيم قاسم اكد انه من الضروري معالجة مشكلة العمل للاخوة الفلسطينيين، والبحث عن حل وذلك من خلال ثلاثة امور:

1- تجميد الاجراءات التي اتخذتها وزراة العمل، والتي سببت المشكلة الاخيرة والعودة الى ما قبلها باتنظار القرارات التي سيتخذها مجلس الوزراء.

2- الدعوة الى اجتماع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني لمناقشة القضايا المطروحة وتقديم التوصيات العملية الى الحكومة.

3- اعطاء مجلس الوزراء الاولوية والاهتمام للاجابة عن المطالب الفلسطينية المطروحة.

وفي هذا الاطار اعتبر سماحته أن ما يجري من تحركات هو في اطار القضايا المطلبية للاجئين الفلسطينين بعيدا عن التسييس في مرحلتي الحوار واتخاذ القرارات.

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