05/08/2019

لقاء عراقي ـ سوري بخصوص إعادة افتتاح منفذ القائم

أعلن قائد قوات حرس الحدود العراقي الفريق الركن حماد الحسيني، أن الأيام المقبلة ستشهد إنجاز جميع المباني الخاصة بمنفذ القائم على الحدود السورية ـ العراقية، بعدما هدمت من قبل تنظيم "داعش" الإرهابي.

والتقى قائد قوات حرس الحدود العراقي الفريق الركن حامد الحسيني مع نظيره السوري ومدير شرطة دير الزور السوري ومدير الجمارك السوري في منفذ القائم الحدودي، وبحثوا آلية إعادة افتتاح منفذ القائم الحدودي، والتعاون ما بين القوات السورية والعراقية في تحقيق وبسط الأمن في المنفذ.‎



إقرأ المزيد في: العالم