05/08/2019

الدفاع الروسية: المسلحون أطلقوا 3 قذائف صاروخية نحو قاعدة "حميميم" بسوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المسلحين أطلقوا ثلاث قذائف صاروخية باتجاه قاعدة حميميم الجوية الروسية بريف اللاذقية في سوريا، دون إيقاع خسائر بشرية أو أضرار مادية في القاعدة.

وأوضحت الوزارة أن الدفاعات الجوية في قاعدة حميميم رصدت إطلاق القذائف في الساعة 14.30 بتوقيت موسكو، من الجانب الشمالي باتجاهها.

وأكدت أن أياً من عسكريي القاعدة وكوادرها لم يصب بأذى جراء الهجوم، وأنها تعمل بشكل معتاد.

وأضافت أنه "بحسب معلومات الجانب السوري، سقطت القذائف على قرية رويسة عفيف القريبة من القاعدة، ما أدى إلى إصابة 4 من أهاليها".‎

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