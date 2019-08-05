05/08/2019

عذبوه حتى الموت.. استشهاد أسير يمني في سجون العدوان بالجوف

كشفت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عن قيام العدوان في محافظة الجوف بتعذيب الأسير "أحمد صالح علي أحمد الفقية" حتى فارق الحياة شهيدًا تحت التعذيب.

الأسير الشهيد هو من ضمن الأسرى المدرجة أسماؤهم في كشوفات السويد وممن اعترف العدو بوجودهم وأدرج اسمه لدى الأمم المتحدة ولدى الصليب الأحمر الدولي.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، اليوم الاثنين، أن توقيت هذه الجريمة يهدف إلى إفشال كل المساعي الرامية إلى تنفيذ اتفاقية السويد كما أن استمرارها يدل على أنها أصبحت منهجية وسلوكا متعمدا لدى هذه القوى، معتبرة أن صمت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تجاهها شجعهم على تكرارها.

كما دعت المبعوث الأممي إلى اليمن وفريقه واللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبارهم الراعين لاتفاق تبادل الأسرى الى التحرك بمسؤوليتهم لحماية الأسرى في سجون قوى العدوان كما نص على ذلك اتفاق تبادل الأسرى.‎



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