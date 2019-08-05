فلسطين

أكثر من 75 انتهاكًا للأقصى والإبراهيمي الشهر الماضي

05/08/2019

أكثر من 75 انتهاكًا للأقصى والإبراهيمي الشهر الماضي

قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت أكثر من 75 اعتداءً وانتهاكا بحق المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف خلال الشهر الماضي.

وأوضحت الوزارة في تقرير لها أعدته أن قوات الاحتلال اقتحمت أكثر من مرة مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى، وأخرجت محتوياته، في خطوة لإعادة السيطرة عليه، ومارست كعادتها سياسة الإبعاد والاعتقال بحق عدد من المواطنين.

كما شهد شهر تموز/يوليو قيام أحد المستوطنين بأداء صلوات تلمودية في باحة صحن مسجد قبة الصخرة في الأقصى، ومحاولات متكررة  من عدد من المستوطنين لأداء طقوس وصلوات تلمودية، خاصة في منطقة باب الرحمة، ولإفراغ المسجد وترهيب أهله مارس الاحتلال سياسة الابعاد والاعتقال، ولم يسلم الأطفال من ذلك حيث أبعد طفلا لا يتجاوز من العمر 14 سنة عن الأقصى.

ورصد التقرير قيام جماعات ما يسمّى "اتحاد منظمات الهيكل" المزعوم، دعوة أنصارها وجمهور المستوطنين إلى المشاركة الواسعة في اقتحام المسجد الأقصى المبارك، تزامنا مع ما يسمى يوم "صوم تموز"، وهو مقدمة لذكرى ما يسمى بـ"خراب الهيكل" المزعوم.

وتستغل "جماعات الهيكل" يوم السابع عشر من تموز (يوم الصوم) في تهويد المسجد الأقصى وابتداع برامج تهويدية تنفذها الجماعات المتطرفة.

وفي الخليل، منعت سلطات الاحتلال رفع الأذان في الحرم الابراهيمي 46 وقتا.

كما شهد الشهر الماضي قيام مستوطنين بتركيب مراوح في منطقة اليوسفية بالحرم الابراهيمي في اعتداء جديد عليه، ونصب آخرون منصات في ساحاته  مع تزيينها بالأعلام الإسرائيلية، واعتلى بعضهم سطحه.

وفي نابلس، أكثر من عشرين آلية عسكرية اسرائيلية اقتحمت المدينة ليلا، وانتشرت في محيط قبر يوسف، فيما دخلت أكثر من ثلاثين حافلة تقل مستوطنين لأداء الصلوات بتعداد 3500 مستوطن، ويعتبر هذا الاقتحام هو الأكبر هذا العام.

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