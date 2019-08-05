05/08/2019

كاتبة سعودية تغرق في حبّ العدو

مسلسل التطبيع العلني بين الشخصيات السعودية المحسوبة على ولي عهد المملكة محمد بن سلمان وبين كيان العدو لا يتوقّف. هيئة البثّ الاسرائيلية- قناة "كان" أجرت مقابلة مع الكاتبة والصحفية السعودية سكينة المشيخص التي أبدت حبًّا وودًا كبيريْن للكيان الصهيوني.

في المقابلة، تقول المشيخص لمراسل القناة شمعون أران، "ليس هناك أي عداوة بين "إسرائيل" والسعودية، بل هناك تطابق واضح بين مواقف "إسرائيل" ودول الخليج حول الخطر الإيراني تجاه الشرق الأوسط"، حسب تعبيرها، وتضيف "لم نلتمس أي عداوة من "إسرائيل" بعكس ما قيل سابقا، "إسرائيل" لم تطلق علينا أي رصاصة ولم تزرع أي شبكات تجسّس في بلادنا، نطالب بالسلام بيننا، وهذا ليس خسارة بل هو مكسب للجميع"، على حدّ زعمها.

وأعربت المشيخص عن اعتقادها بأن "دول الخليج ستقيم علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل" في القريب المنظور وعلى الأرجح سلطنة عمان والإمارات والسعودية والبحرين ستقوم بذلك قريبا".

وأشارت الكاتبة السعودية الى أنها تلقّت دعوة من وزارة خارجية العدو للمشاركة في الوفد العربي الذي زار الأراضي المحتلة مؤخرًا، وقالت "أخطط لزيارة "إسرائيل" في المستقبل، ولن أزور أماكن يتواجد فيها عرب فلسطينيين، وذلك بسبب الاعتداء على الناشط السعودي في الأقصى"، وفق ادّعائها.

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